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Yellen, ABD ve Çin'in ilişkilerini daha istikrarlı bir zemine oturttuğunu söyledi
Yellen, ABD ve Çin'in ilişkilerini daha istikrarlı bir zemine oturttuğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Çin’i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pekin'de ülkenin başbakanı Li Çiang ile görüşmesi öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T12:12+0300
2024-04-07T12:12+0300
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Görüşme öncesi basın mensuplarına konuşan Yellen, ABD ve Çin’in geçtiğimiz yıl ikili ilişkileri daha istikrarlı bir zemine oturttuğunu savunurken, “Hala yapacak çok işimiz olsa da, geçtiğimiz yıl ikili ilişkilerimizi daha istikrarlı bir zemine oturttuğumuza inanıyorum. Bu, farklılıklarımızı görmezden gelmek ya da zor konuşmalardan kaçınmak anlamına gelmiyor. Bu, ancak birbirimizle doğrudan ve açık bir şekilde iletişim kurarsak ilerleme kaydedebileceğimizin farkına varmamız anlamına geliyor" dedi.Görüşmeyle bağlantılı ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Çin’in, "dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak, karmaşık ilişkilerini sorumlu bir şekilde yönetmek, işbirliği yapmak ve dünyanın karşı karşıya olduğu acil küresel zorlukların ele alınmasında liderlik göstermekle yükümlü olduğu” vurgusu yapıldı.ABD ve Çin, ekonomik büyüme ve kara parayla mücadelede yeni ortak inisiyatifler açıkladıABD Hazine Bakanı Yellen'in Çin ziyaretinde, iki ülke, ulusal ve küresel ekonomilerin dengeli büyümesi ve kara parayla mücadelede işbirliği için yeni ortak inisiyatifler başlatacaklarını bildirdi.ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüştü.İki ülke yetkilileri, iki gün süren temasların ardından ABD ile Çin arasında, ‘Ulusal ve Küresel Ekonomilerde Dengeli Büyüme İçin Diyalog’ ve ‘Kara Parayla Mücadele İşbirliği ve Diyaloğu’ başlıklı iki yeni inisiyatif oluşturacaklarını duyurdu.ABD ve Çin ekonomileri ile küresel ekonominin dengeli büyüyebilmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı ilk inisiyatif, ABD Hazine Bakanlığı ile Çin Maliye Bakanlığı arasında, Ekonomik Çalışma Grubu çerçevesinde yürütülecek; taraflar iç talep, yatırım politikaları, yaşlanan nüfus, bütçe sorunları ve diğer ilgili politika konularını tartışacak.ABD Hazine Bakanlığı ile Çin Merkez Bankası arasında, Mali Çalışma Grubu çerçevesinde yürütülecek kara parayla mücadele diyaloğu ise her iki ülkenin finans sistemlerinde kara para aklama girişimlerine karşı güncel bilgi ve uygulamaların düzenli paylaşımını, yasa dışı finans konusunda iki ülkenin düzenleyici sistemleri arasındaki açıkların kapatılmasını hedefliyor.Yellen, görüşmede ayrıca Pekin yönetiminin piyasa dışı politikaları ile pratiklerinin ve bunların Amerikan işçileri ve şirketlerine etkisinin kapsamı ve derinliğine dair endişeleri dile getirdiği, bazı sektörlerdeki artan kapasite fazlası üretime işaret ederek, bu konudaki endişeleri ele alma çağrısında bulundu.‘Çin şirketleri Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşta destek vermemeli’Yellen ve Hı, görüşmede ulusal güvenlik konularını da ele aldı. Yellen, Çin şirketlerinin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta, savunma sanayi tabanına katkı dahil destek vermemesi gerektiğini, bunu yaparlarsa ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacakları uyarısını dile getirdi.ABD'nin ekonomik alanda ulusal güvenliğe yönelik tedbirlerinin açık şekilde tanımlanmış ulusal güvenlik endişelerine dayandığını vurgulayan Yellen, tedbirlerin kapsamının dar olduğunu ve şeffaf şekilde uygulandığını ifade etti.Yellen, ABD'nin Çin ile ekonomik bağlarını koparma arayışında olmadığının altını çizdi.Pekin'de, Maliye Bakanı Lan Fo’an, Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, Pekin Belediye Başkanı Yin Yong ve geçmişte ABD ile ticaret görüşmelerini yürüten Ekonomik İlişkilerden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile görüşmeler yürütecek Yellen, en son Temmuz 2023'te Çin'i ziyaret etmişti.ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başlamıştıABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle kesilen askeri görüşmelerin ocak ayı itibariyle yeniden başlatıldığı bildirilmişti.ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede, askeri iletişimin yeninden kurulmasını kararlaştırmıştı.Kararın ardından, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Kasım'da video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşme, askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas olmuştu.Bununla birlikte görüşmeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, zirve sonrası daha önce diktatör olarak nitelendirdiği Şi ile ilgili fikrini değiştirip değiştirmediği ile ilgili sorulara verdiği yanıtında, “Bakın, bana göre hala öyle. Bizimkinden tamamen farklı olan komünist bir ülkeyi yöneten bir adam olması anlamında o bir diktatör” ifadelerini kullandı.
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Yellen, ABD ve Çin'in ilişkilerini daha istikrarlı bir zemine oturttuğunu söyledi

12:12 07.04.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDOÇin’i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen
Çin’i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
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Çin’i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pekin'de ülkenin başbakanı Li Çiang ile görüşmesi öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in geçtiğimiz yıl ikili ilişkileri daha istikrarlı bir zemine oturttuğunu söylerken, bununla birlikte Rusya'ya destek konusunda Çin yönetimini uyardı.
Görüşme öncesi basın mensuplarına konuşan Yellen, ABD ve Çin’in geçtiğimiz yıl ikili ilişkileri daha istikrarlı bir zemine oturttuğunu savunurken, “Hala yapacak çok işimiz olsa da, geçtiğimiz yıl ikili ilişkilerimizi daha istikrarlı bir zemine oturttuğumuza inanıyorum. Bu, farklılıklarımızı görmezden gelmek ya da zor konuşmalardan kaçınmak anlamına gelmiyor. Bu, ancak birbirimizle doğrudan ve açık bir şekilde iletişim kurarsak ilerleme kaydedebileceğimizin farkına varmamız anlamına geliyor" dedi.
Görüşmeyle bağlantılı ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Çin’in, "dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak, karmaşık ilişkilerini sorumlu bir şekilde yönetmek, işbirliği yapmak ve dünyanın karşı karşıya olduğu acil küresel zorlukların ele alınmasında liderlik göstermekle yükümlü olduğu” vurgusu yapıldı.

ABD ve Çin, ekonomik büyüme ve kara parayla mücadelede yeni ortak inisiyatifler açıkladı

ABD Hazine Bakanı Yellen'in Çin ziyaretinde, iki ülke, ulusal ve küresel ekonomilerin dengeli büyümesi ve kara parayla mücadelede işbirliği için yeni ortak inisiyatifler başlatacaklarını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüştü.
İki ülke yetkilileri, iki gün süren temasların ardından ABD ile Çin arasında, ‘Ulusal ve Küresel Ekonomilerde Dengeli Büyüme İçin Diyalog’ ve ‘Kara Parayla Mücadele İşbirliği ve Diyaloğu’ başlıklı iki yeni inisiyatif oluşturacaklarını duyurdu.
ABD ve Çin ekonomileri ile küresel ekonominin dengeli büyüyebilmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı ilk inisiyatif, ABD Hazine Bakanlığı ile Çin Maliye Bakanlığı arasında, Ekonomik Çalışma Grubu çerçevesinde yürütülecek; taraflar iç talep, yatırım politikaları, yaşlanan nüfus, bütçe sorunları ve diğer ilgili politika konularını tartışacak.
ABD Hazine Bakanlığı ile Çin Merkez Bankası arasında, Mali Çalışma Grubu çerçevesinde yürütülecek kara parayla mücadele diyaloğu ise her iki ülkenin finans sistemlerinde kara para aklama girişimlerine karşı güncel bilgi ve uygulamaların düzenli paylaşımını, yasa dışı finans konusunda iki ülkenin düzenleyici sistemleri arasındaki açıkların kapatılmasını hedefliyor.
Yellen, görüşmede ayrıca Pekin yönetiminin piyasa dışı politikaları ile pratiklerinin ve bunların Amerikan işçileri ve şirketlerine etkisinin kapsamı ve derinliğine dair endişeleri dile getirdiği, bazı sektörlerdeki artan kapasite fazlası üretime işaret ederek, bu konudaki endişeleri ele alma çağrısında bulundu.

‘Çin şirketleri Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşta destek vermemeli’

Yellen ve Hı, görüşmede ulusal güvenlik konularını da ele aldı. Yellen, Çin şirketlerinin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta, savunma sanayi tabanına katkı dahil destek vermemesi gerektiğini, bunu yaparlarsa ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacakları uyarısını dile getirdi.
ABD'nin ekonomik alanda ulusal güvenliğe yönelik tedbirlerinin açık şekilde tanımlanmış ulusal güvenlik endişelerine dayandığını vurgulayan Yellen, tedbirlerin kapsamının dar olduğunu ve şeffaf şekilde uygulandığını ifade etti.
Yellen, ABD'nin Çin ile ekonomik bağlarını koparma arayışında olmadığının altını çizdi.
Pekin'de, Maliye Bakanı Lan Fo’an, Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, Pekin Belediye Başkanı Yin Yong ve geçmişte ABD ile ticaret görüşmelerini yürüten Ekonomik İlişkilerden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile görüşmeler yürütecek Yellen, en son Temmuz 2023'te Çin'i ziyaret etmişti.

ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başlamıştı

ABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle kesilen askeri görüşmelerin ocak ayı itibariyle yeniden başlatıldığı bildirilmişti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede, askeri iletişimin yeninden kurulmasını kararlaştırmıştı.
Kararın ardından, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Kasım'da video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşme, askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas olmuştu.
Bununla birlikte görüşmeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, zirve sonrası daha önce diktatör olarak nitelendirdiği Şi ile ilgili fikrini değiştirip değiştirmediği ile ilgili sorulara verdiği yanıtında, “Bakın, bana göre hala öyle. Bizimkinden tamamen farklı olan komünist bir ülkeyi yöneten bir adam olması anlamında o bir diktatör” ifadelerini kullandı.
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