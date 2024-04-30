https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/macron-putini-etkilemek-icin-cinli-mevkidasi-siyi-kullanmak-istiyor-1083314318.html
Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor
Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Çin lideri Şi Cinping’in Fransa ziyaretinden yararlanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:25+0300
2024-04-30T13:25+0300
2024-04-30T13:25+0300
politika
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Fransa lideri Macron’un planlarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Bloomberg’e açıklamasında, “Macron, Şi’nin iki günlük Fransa ziyareti sırasında onunla kişisel bağlarını güçlendirmeye çalışacak, çünkü Çin liderinin Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına son verme çağrısında bulunmasını istiyor” dedi.Macron’un ayrıca Fransa’daki elektrikli araç aküsü üretimine Çin’den yatırım çekmeye çalışacağı ifade edildi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-10 Mayıs tarihlerinde Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek.Daha önce Şi, Sputnik ve Rossiyskaya Gazete için kaleme aldığı yazısında, karşılıklı siyasi güveni aralıksız olarak güçlendiren Çin ve Rusya’nın ebedi dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği kavramlarına bağlı olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cin-disisleri-bakanligi-ukrayna-krizinden-nato-sorumlu-1083189982.html
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emmanuel macron, şi cinping, fransa, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
emmanuel macron, şi cinping, fransa, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor
Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Çin lideri Şi Cinping’in Fransa ziyaretinden yararlanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘Ukrayna’daki savaşı sonlandırması’ yönünde etkilemek istediğini belirtti.
Fransa lideri Macron’un planlarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Bloomberg’e açıklamasında, “Macron, Şi’nin iki günlük Fransa ziyareti sırasında onunla kişisel bağlarını güçlendirmeye çalışacak, çünkü Çin liderinin Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına son verme çağrısında bulunmasını istiyor” dedi.
Macron’un ayrıca Fransa’daki elektrikli araç aküsü üretimine Çin’den yatırım çekmeye çalışacağı ifade edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-10 Mayıs tarihlerinde Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek.
Daha önce Şi, Sputnik ve Rossiyskaya Gazete için kaleme aldığı yazısında, karşılıklı siyasi güveni aralıksız olarak güçlendiren Çin ve Rusya’nın ebedi dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği kavramlarına bağlı olduğunu kaydetmişti.