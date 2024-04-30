Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Sıvacıya mühendisten daha fazla maaş verirseniz ülkede mühendis kalmaz'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamunun araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TVHB Başkanı Arslan: Veteriner hekimleri etkileyen bu olumsuz koşullar, ülke ekonomisini etkiliyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Zelenskiy ile ABD'nin 10 yıllık 'savaş anlaşmasına' Musk'tan sert tepki
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
19:15
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
19:25
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
19:46
8 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:27
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/macron-putini-etkilemek-icin-cinli-mevkidasi-siyi-kullanmak-istiyor-1083314318.html
Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor
Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Çin lideri Şi Cinping’in Fransa ziyaretinden yararlanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:25+0300
2024-04-30T13:25+0300
politika
emmanuel macron
şi cinping
fransa
çin
çin halk cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083314025_0:56:2661:1553_1920x0_80_0_0_ca7035ae850be274f85c85c15fb9c588.jpg
Fransa lideri Macron’un planlarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Bloomberg’e açıklamasında, “Macron, Şi’nin iki günlük Fransa ziyareti sırasında onunla kişisel bağlarını güçlendirmeye çalışacak, çünkü Çin liderinin Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına son verme çağrısında bulunmasını istiyor” dedi.Macron’un ayrıca Fransa’daki elektrikli araç aküsü üretimine Çin’den yatırım çekmeye çalışacağı ifade edildi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-10 Mayıs tarihlerinde Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek.Daha önce Şi, Sputnik ve Rossiyskaya Gazete için kaleme aldığı yazısında, karşılıklı siyasi güveni aralıksız olarak güçlendiren Çin ve Rusya’nın ebedi dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği kavramlarına bağlı olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cin-disisleri-bakanligi-ukrayna-krizinden-nato-sorumlu-1083189982.html
fransa
çin
çin halk cumhuriyeti
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083314025_294:0:2661:1775_1920x0_80_0_0_6cb5671389b9e0af332986628b108ff4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, şi cinping, fransa, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
emmanuel macron, şi cinping, fransa, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin

Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor

13:25 30.04.2024
© AFP 2023 / THIBAULT CAMUSMacron Çin lideri Şi Cinping işe
Macron Çin lideri Şi Cinping işe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023 / THIBAULT CAMUS
Abone ol
Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Çin lideri Şi Cinping’in Fransa ziyaretinden yararlanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘Ukrayna’daki savaşı sonlandırması’ yönünde etkilemek istediğini belirtti.
Fransa lideri Macron’un planlarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Bloomberg’e açıklamasında, “Macron, Şi’nin iki günlük Fransa ziyareti sırasında onunla kişisel bağlarını güçlendirmeye çalışacak, çünkü Çin liderinin Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına son verme çağrısında bulunmasını istiyor” dedi.
Macron’un ayrıca Fransa’daki elektrikli araç aküsü üretimine Çin’den yatırım çekmeye çalışacağı ifade edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-10 Mayıs tarihlerinde Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek.
Daha önce Şi, Sputnik ve Rossiyskaya Gazete için kaleme aldığı yazısında, karşılıklı siyasi güveni aralıksız olarak güçlendiren Çin ve Rusya’nın ebedi dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği kavramlarına bağlı olduğunu kaydetmişti.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
Ukrayna krizi
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinden NATO sorumlu
26 Nisan, 16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала