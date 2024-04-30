https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/macron-putini-etkilemek-icin-cinli-mevkidasi-siyi-kullanmak-istiyor-1083314318.html

Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor

Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor

Sputnik Türkiye

Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Çin lideri Şi Cinping’in Fransa ziyaretinden yararlanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:25+0300

2024-04-30T13:25+0300

2024-04-30T13:25+0300

politika

emmanuel macron

şi cinping

fransa

çin

çin halk cumhuriyeti

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083314025_0:56:2661:1553_1920x0_80_0_0_ca7035ae850be274f85c85c15fb9c588.jpg

Fransa lideri Macron’un planlarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Bloomberg’e açıklamasında, “Macron, Şi’nin iki günlük Fransa ziyareti sırasında onunla kişisel bağlarını güçlendirmeye çalışacak, çünkü Çin liderinin Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına son verme çağrısında bulunmasını istiyor” dedi.Macron’un ayrıca Fransa’daki elektrikli araç aküsü üretimine Çin’den yatırım çekmeye çalışacağı ifade edildi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-10 Mayıs tarihlerinde Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek.Daha önce Şi, Sputnik ve Rossiyskaya Gazete için kaleme aldığı yazısında, karşılıklı siyasi güveni aralıksız olarak güçlendiren Çin ve Rusya’nın ebedi dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği kavramlarına bağlı olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cin-disisleri-bakanligi-ukrayna-krizinden-nato-sorumlu-1083189982.html

fransa

çin

çin halk cumhuriyeti

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, şi cinping, fransa, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin