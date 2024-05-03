https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ucaklar-yuzlerce-insani-oldurecek-demisti-boeingi-ifsalayan-bir-eski-calisan-daha-anidenoldu-1083444084.html
'Uçaklar yüzlerce insanı öldürecek' demişti: Boeing'i ifşalayan bir eski çalışan daha 'aniden' öldü
'Uçaklar yüzlerce insanı öldürecek' demişti: Boeing'i ifşalayan bir eski çalışan daha 'aniden' öldü
Sputnik Türkiye
ABD'li uçak devinin bazı modellerinin güvenli olmadığını ifşa edenler aniden ölüyor. Eski bir çalışanın davada tanıklık öncesi başından vurulmuş bulunmasının... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T13:44+0300
2024-05-03T13:44+0300
2024-05-03T13:44+0300
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Boeing yüzlerce kişinin öldüğü kazaların ardından neredeyse her gün parça kopan uçaklarının havada yaşadığı tehlikelerle birlikte anılırken, ABD'li havacılık devinin eski çalışanı olarak güvenlik ihmallerini ifşa edenlerden biri daha öldü.Boeing aleyhine ifade veren John Barnett'ın tam da davada tanıklık etmesi öncesi ölü bulunması sonrası, bu kez 2018-19'daki iki kazada 346 kişinin ölümüne yol açan 737 MAX tipi uçakların güvenlik standartlarının çok gevşek olduğunu ifşa eden Joshua Dean aniden hastalanıp öldü. Spirit AeroSystems'in eski çalışanı 45 yaşındaki Joshua Dean, ani bir hastalığa yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Dean'in teyzesi Carol Parsons, basına Dean'in iki hafta önce nefes almada zorluk yaşadıktan sonra hastaneye gittiğini söyledi.Parsons, yeğeninin entübe edildiğini ve durumunun kötüleşmeye başladığını söyledi. Seattle Times'ın haberine göre Dean'de zatürre ve ciddi bir bakteriyel enfeksiyon olan MRSA gelişti.Dean, geçen yıl bir davada Spirit'e karşı ifade vermişti. Eski kalite denetçisi, şirketi Boeing 737 Max üretiminde düşük kalite kontrolü yapmakla suçlamıştı.'Uçak gövdesinde yanlış açılmış delikleri söylediğim için kovdum'Dean, ocak ayında The Wall Street Journal'a Spirit'in kendisini uçak gövdesinde yanlış açılmış deliklere işaret ettiği için kovduğunu söylemişti.Dean Wall Street Journal'a "Çok fazla ses ve sorun çıkarırsanız etkileneceğiniz Spirit'te biliniyor. Bu, bazı şeyleri tamamen göz ardı ettiğiniz anlamına gelmiyor ama her şeyi bulup yazmanızı istemiyorlar" demişti.Spirit ise Wall Street Journal'a Dean'in iddialarına katılmadığını söyleyerek mahkemede kendisini savunacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/boeing-muhendisi-onlem-alinmazsa-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybedebilir--1082906205.html
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'Uçaklar yüzlerce insanı öldürecek' demişti: Boeing'i ifşalayan bir eski çalışan daha 'aniden' öldü
ABD'li uçak devinin bazı modellerinin güvenli olmadığını ifşa edenler aniden ölüyor. Eski bir çalışanın davada tanıklık öncesi başından vurulmuş bulunmasının ardından, çok sağlıklı olduğu belirtilen bir diğeri aniden kaldırıldığı hastaneden sağ çıkamadı. Mart ayında da Boeing'in eski çalışanı John Barnett kaldığı otelin otoparkında ölü bulunmuştu.
Boeing yüzlerce kişinin öldüğü kazaların ardından neredeyse her gün parça kopan uçaklarının havada yaşadığı tehlikelerle birlikte anılırken, ABD'li havacılık devinin eski çalışanı olarak güvenlik ihmallerini ifşa edenlerden biri daha öldü.
Boeing aleyhine ifade veren John Barnett'ın tam da davada tanıklık etmesi öncesi ölü bulunması sonrası, bu kez 2018-19'daki iki kazada 346 kişinin ölümüne yol açan 737 MAX tipi uçakların güvenlik standartlarının çok gevşek olduğunu ifşa eden Joshua Dean aniden hastalanıp öldü.
Spirit AeroSystems'in eski çalışanı 45 yaşındaki Joshua Dean, ani bir hastalığa yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Dean'in teyzesi Carol Parsons, basına Dean'in iki hafta önce nefes almada zorluk yaşadıktan sonra hastaneye gittiğini söyledi.
Parsons, yeğeninin entübe edildiğini ve durumunun kötüleşmeye başladığını söyledi. Seattle Times'ın haberine göre Dean'de zatürre ve ciddi bir bakteriyel enfeksiyon olan MRSA gelişti.
Dean, geçen yıl bir davada Spirit'e karşı ifade vermişti. Eski kalite denetçisi, şirketi Boeing 737 Max üretiminde düşük kalite kontrolü yapmakla suçlamıştı.
'Uçak gövdesinde yanlış açılmış delikleri söylediğim için kovdum'
Dean, ocak ayında The Wall Street Journal'a Spirit'in kendisini uçak gövdesinde yanlış açılmış deliklere işaret ettiği için kovduğunu söylemişti.
Dean Wall Street Journal'a "Çok fazla ses ve sorun çıkarırsanız etkileneceğiniz Spirit'te biliniyor. Bu, bazı şeyleri tamamen göz ardı ettiğiniz anlamına gelmiyor ama her şeyi bulup yazmanızı istemiyorlar" demişti.
Spirit ise Wall Street Journal'a Dean'in iddialarına katılmadığını söyleyerek mahkemede kendisini savunacağını söylemişti.