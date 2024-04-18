https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/boeing-muhendisi-onlem-alinmazsa-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybedebilir--1082906205.html

Boeing mühendisinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Önlem alınmazsa yüzlerce kişi hayatını kaybedebilir'

Boeing mühendisinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Önlem alınmazsa yüzlerce kişi hayatını kaybedebilir'

Sputnik Türkiye

İngiliz Guardian gazetesi, ABD merkezli şirkette görev yapan mühendisin Amerikan Senatosu'nda verdiği ifadede, şirketin ürettiği tüm 787 Dreamliner uçaklarının... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T15:44+0300

2024-04-18T15:44+0300

2024-04-18T15:58+0300

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Boeing'de 10 yıldan uzun süredir mühendis olarak çalışan Sam Salehpour, Boeing'in ürettiği 787 Dreamliner uçaklarının gövdelerinin uygunsuz şekilde bağlandığını, bu sorunun halihazırda uçan 1000'den fazla uçağı etkilediğini iddia ederek, bunun zaman içinde arızalara neden olabileceğini savundu. Boeing'e tüm 787 uçaklarını inceleme için yere indirmesi çağrısında bulunan Salehpour, gövdenin bazı bölümlerinin binlerce seferden sonra parçalanabileceğini ve yüzlerce insanın hayatına mal olabileceğini belirtti. Duruşmada ifade veren eski Boeing mühendisi Ed Pierson ise şirketin son güvenlik krizini tetikleyen kabin paneli patlamasının ardından "suçun örtbas edildiğini" öne sürdü. Mühendis Sam Salehpour, "Boeing'in 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının gövde parçalarının uygunsuz şekilde birbirine bağlandığını, uçuş sırasında parçalanabilme ihtimalinin bulunduğunu ve güvenli olmadığını" öne sürmüştü. Boeing'in şirket sözcüsü Paul Lewis ise bu durumun uçağın dayanıklılığı veya güvenliği üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığını savunmuştu. İddialar üzerine ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) inceleme başlatmıştı. 787 Dreamliner sözleri sonrası eski Boeing çalışanı Barnett, aracında ölü bulunmuştu Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu. Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerindeki oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti.Boeing 737 kazaları Öta yandan, Boeing'in ürettiği 737 kazalarla anılmaya devam ediyor. Son olarak Nisan ayında ABD'de bir yolcu uçağının motor kapağı kalkış sırasında koparak kanada çarpmıştı. Söz konusu uçakla ilgili tartışmalar 6 yıldır sürüyor. Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait 'JT 610' sefer sayılı 'Boeing 737 MAX 8' tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait aynı tip yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan sonra düşmüştü. Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, '737 MAX' tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti. Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazaların ardından 'Boeing 737 MAX' tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu. Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240317/boeingi-ifsalayan-barnettin-son-sozleri-ortaya-cikti-bana-bir-sey-olursa-bu-bir-intihar-degildir-1081768728.html

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