Mevduatta stopaj oranları değişti: 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu?
08:29 03.05.2024 (güncellendi: 08:31 03.05.2024)
© AAMemur maaş
© AA
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Mevduat hesaplarında stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 6 aya kadar olan vadelerde, 1 yıla kadar olan vadelerde ve 1 yıldan daha uzun süre vadelerdeki mevduatlar için alınan vergiler yükseltildi. Peki şu anda bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin net kazancı ne kadar oldu? Faiz oranları daha da artar mı?
Mevduat hesaplarında stopaj oranları yükseltildi. 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3'ten yüzde 5'e, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 2.5'e yükseldi.
Peki şu anda bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık net kazancı ne kadar oldu? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Mevduat faizlerinde stopaj oranları yükseltildi. Daha önce 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 5 olan stopaj oranı yüzde 7.5’e yükseltildi. 1 yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseldi. 1 yıldan daha uzun vadelerde ise stopaj sıfırdan yüzde 2.5’e yükseltildi. Ancak mevduat sahipleri şunu bilmeli: KKM’den bir çıkış varsa orada stopaj avantajı hala devam ediyor. 31 Temmuz tarihine kadar stopaj oranı yüzde 0 olarak devam edecek. KKM’den çıkacaklar için bir stopaj getirilirse bu durumda KKM’nin azaltılması bir hayli zor olacaktır. Şu anda vadeli mevduatlara stopaj oranları yüzde 2-2.5 civarında yükseltildi. Bu devletimizin uyguladığı sıkı para politikası ve gelirler politikasının bir yansımasıdır. O nedenle devletimiz vergi gelirlerini artırmaya çalışıyor. Şu anda mevduat hesaplarında ciddi gelirler söz konusu. Stopaj oranları artsa da vadeli mevduatın hala cazip olduğunu değerlendirebiliriz. Yabancı yatırımcılar için konuşmak gerekirse de şu anda stopaj oranları yükseltilmiş olsa bile mevduata yatırım halen cazip."
Bankalar ne kadar faiz veriyor?
Şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri yüzde 53 ile yüzde 58 aralığında değişiyor. Faizlerde daha da yükseliş olabilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarında eğer sıkılaştırma gerekirse bunu önümüzde dönemlerde değerlendireceğiz demişti. Nisan ayında enflasyon katılığı devam ederse, yüzde 3’ün üzerinde bir enflasyon gelirse sonraki süreç için faiz artırımı söz konusu olabilir. Enflasyonun yüksek olduğunu gören bankalar da Merkez Bankası’nın faiz artıracağını düşünerek kendileri de mevduat faiz oranlarını yükseltebilir. Kademeli bir yükseliş söz konusu olabilir. Şu anda politika faizi yüzde 50’ler civarında plato çiziyor. 1 aylık süreç içerisinde faizlerde bir değişim beklemiyorum. Bir miktar daha artabilecektir. Şu anda mevduat faizleri yüzde 58’lere kadar çıktı. Ticari kredilerde yüzde 60-70 aralığında bir faiz söz konusu.
1 milyon TL'sini faize yatıranlar aylık ne kadar kazanıyor?
"Parasını mevduata yatıranların elde ettiği faiz geliri üzerinden yüzde 2.5 oranında daha fazla kesinti olacaktır. Bankaların stopaj artırımından sonra uygulayacağı mevduat faiz oranları da önemli. Şu an için 1 milyon TL’nin net getirisi 32 gün vadede 55 bin ile 60 bin civarında. 1 milyon TL’nin stopaj oranı vadeye göre değişiyor. Şu andaki faiz oranlarına göre 32 gün vadede yüzde 55’ler civarında net bir getiri söz konusudur. Yükseltilen stopaj oranları kardan kesilecek olan tutardır. 1 milyon TL üzerinden yüzde 7.5’lik stopaj kesintisi söz konusu değildir. 1 milyon TL’yi bankaya yatırdığınızda elde edeceğiniz faiz kazancı üzerinden yüzde 7.5’lik stopaj kesintisi yapılacak."