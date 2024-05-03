https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/stopaj-oranlari-degisti-1-milyon-tlnin-net-getirisi-ne-kadar-oldu-1083431265.html

Mevduatta stopaj oranları değişti: 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu?

Mevduatta stopaj oranları değişti: 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Mevduat hesaplarında stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 6 aya kadar olan vadelerde, 1 yıla kadar olan vadelerde ve 1 yıldan daha uzun süre... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T08:29+0300

2024-05-03T08:29+0300

2024-05-03T08:31+0300

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Mevduat hesaplarında stopaj oranları yükseltildi. 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3'ten yüzde 5'e, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 2.5'e yükseldi.Peki şu anda bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık net kazancı ne kadar oldu? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bankalar ne kadar faiz veriyor?1 milyon TL'sini faize yatıranlar aylık ne kadar kazanıyor?

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