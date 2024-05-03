https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/arac-sahipleri-dikkat-akaryakitin-fiyati-degisti-1083430970.html
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtın fiyatı değişti
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtın fiyatı değişti
Sputnik Türkiye
Araç sahipleri akaryakıta indirim ya da zam haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için yapılan indirimin ardından bugün de LPG... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T08:11+0300
2024-05-03T08:11+0300
2024-05-03T08:13+0300
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LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin bugün de gündeminde. ‘Akaryakıta indirim zam var mı?’ sorusunu araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı.LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye geriledi.Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi şimdilik beklenmiyor.İSTANBUL ANADOLUBenzin: 43,84 TLMotorin: 41,22 TLLPG (Otogaz): 22,02 TLİSTANBUL AVRUPABenzin: 43,92 TLMotorin: 41,22 TLLPG (Otogaz): 22,49İZMİRBenzin: 45,11 TLMotorin: 42,48 TLLPG (Otogaz): 22,08ANKARABenzin: 44,84 TLMotorin: 42,28 TLLPG (Otogaz): 22,46 TL
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Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtın fiyatı değişti
08:11 03.05.2024 (güncellendi: 08:13 03.05.2024)
Araç sahipleri akaryakıta indirim ya da zam haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için yapılan indirimin ardından bugün de LPG fiyatları değişti. Otogaz litre fiyatı için bugünden geçerli olmak üzere büyük bir indirim yapıldı. Peki 3 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin bugün de gündeminde. ‘Akaryakıta indirim zam var mı?’ sorusunu araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı.
LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye geriledi.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi şimdilik beklenmiyor.
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49
İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08
ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL