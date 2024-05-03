https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/arac-sahipleri-dikkat-akaryakitin-fiyati-degisti-1083430970.html

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtın fiyatı değişti

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtın fiyatı değişti

Sputnik Türkiye

Araç sahipleri akaryakıta indirim ya da zam haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için yapılan indirimin ardından bugün de LPG... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T08:11+0300

2024-05-03T08:11+0300

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LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin bugün de gündeminde. ‘Akaryakıta indirim zam var mı?’ sorusunu araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı.LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye geriledi.Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi şimdilik beklenmiyor.İSTANBUL ANADOLUBenzin: 43,84 TLMotorin: 41,22 TLLPG (Otogaz): 22,02 TLİSTANBUL AVRUPABenzin: 43,92 TLMotorin: 41,22 TLLPG (Otogaz): 22,49İZMİRBenzin: 45,11 TLMotorin: 42,48 TLLPG (Otogaz): 22,08ANKARABenzin: 44,84 TLMotorin: 42,28 TLLPG (Otogaz): 22,46 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/sp-fedin-ilk-faiz-indirimi-icin-tarih-verdi-1083427075.html

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