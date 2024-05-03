https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sosyal-medyada-basel-adiyla-biliniyordu-1-mayista-polise-saldiran-bekir-aslan-yakalandi-1083437593.html
Sosyal medyada 'Basel' adıyla biliniyordu: 1 Mayıs’ta polise saldıran Bekir Aslan yakalandı
Sosyal medyada 'Basel' adıyla biliniyordu: 1 Mayıs’ta polise saldıran Bekir Aslan yakalandı
Sputnik Türkiye
1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak için polise tekme atan kişinin, X (Twitter) fenomeni Basel olduğu ve o anları da paylaştığı belirlenmişti. Asıl ismi Bekir Aslan... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T11:31+0300
2024-05-03T11:31+0300
2024-05-03T11:36+0300
basel
türkiye
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
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Dün 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü kapsamında yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.Tansiyonun yükseldiği yer ise her yıl olduğu gibi yine İstanbul oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar kapatılmıştı.Göstericilerin polisle arbedesi sürerken, X (Twitter) fenomeni olan 'Basel' isimli Bekir Aslan'ın polise tekme attığı ortaya çıktı. Basel, kendi X hesabı üzerinden ise bölgeye gittiği anları da yayınladı. Yakalanan Aslan'ın polisler tarafından alınarak sorguya götürüldüğü görüldü.226 kişi gözaltına alındıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise karşı direnen İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya olaylarda 28 güvenlik görevlimizin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.İstanbul'da yasaklanan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkmak isteyen, aralarında geçmiş dönemlerde DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/dilan-polat-cezaevinde-intihar-etmeye-calisti-hastaneye-kaldirildi-vucudunda-kesikler-var-1083433438.html
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basel kim, bekir aslan kimdir, basel asıl ismi, basel tutuklandı mı, basel gözaltı
basel kim, bekir aslan kimdir, basel asıl ismi, basel tutuklandı mı, basel gözaltı
Sosyal medyada 'Basel' adıyla biliniyordu: 1 Mayıs’ta polise saldıran Bekir Aslan yakalandı
11:31 03.05.2024 (güncellendi: 11:36 03.05.2024)
1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak için polise tekme atan kişinin, X (Twitter) fenomeni Basel olduğu ve o anları da paylaştığı belirlenmişti. Asıl ismi Bekir Aslan olan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Dün 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü kapsamında yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.
Tansiyonun yükseldiği yer ise her yıl olduğu gibi yine İstanbul oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar kapatılmıştı.
Göstericilerin polisle arbedesi sürerken, X (Twitter) fenomeni olan 'Basel' isimli Bekir Aslan'ın polise tekme attığı ortaya çıktı. Basel, kendi X hesabı üzerinden ise bölgeye gittiği anları da yayınladı. Yakalanan Aslan'ın polisler tarafından alınarak sorguya götürüldüğü görüldü.
226 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise karşı direnen İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya olaylarda 28 güvenlik görevlimizin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
İstanbul'da yasaklanan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkmak isteyen, aralarında geçmiş dönemlerde DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.