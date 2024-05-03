Macaristan: ABD, Rusya-Ukrayna çatışmasında çıkar peşinde

“Bazı taktik avantajlar var. Misal Rusya’yı zayıflatmak istiyorsunuz. Bu her zaman ABD için bir öncelik. Almanya-Rusya enerji işbirliğini durdurmak istiyorsunuz. Bu da her zaman önceliğin bir parçası. Sıvılaştırılmış doğalgazınızı ihraç edebileceğiniz pazarlar arıyorsunuz. Bu da her zaman ABD için bir öncelik. Küçük taktik avantajlardan bahsediyorum. Ama stratejik anlamda tüm bunlar bir ekonomik güç olan Avrupa’yı yıkıyor.”