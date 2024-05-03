https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/macaristan-abd-rusya-ukrayna-catismasinda-cikar-pesinde-1083450290.html
Macaristan: ABD, Rusya-Ukrayna çatışmasında çıkar peşinde
Macaristan: ABD, Rusya-Ukrayna çatışmasında çıkar peşinde
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balázs Orban, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada çıkar peşinde olduğunu, bu yüzden de... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:44+0300
2024-05-03T15:44+0300
2024-05-03T15:44+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balázs Orban, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a röportajında, Ukrayna’daki çatışmanın Macaristan’ın çıkarlarına aykırı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini söyledi.Orban, bunca şeye rağmen neden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 3. Dünya Savaşı peşinde olduğuna dair soru karşısında, ABD’nin mevcut durumdan çıkar elde etme peşinde olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:‘Orta Avrupa, ABD için Rusya’ya karşı mızrak ucu’ABD elitinin Orta Avrupa’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanmak istediği görüşünü dile getiren Macar siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macaristan-stoltenberg-100-milyar-dolarlik-ukrayna-fonu-kurmayi-resmen-onerdi-1083402729.html
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macaristan, viktor orban, avrupa, ab, orta avrupa, abd, abd ordusu, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, tucker carlson
macaristan, viktor orban, avrupa, ab, orta avrupa, abd, abd ordusu, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, tucker carlson
Macaristan: ABD, Rusya-Ukrayna çatışmasında çıkar peşinde
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balázs Orban, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada çıkar peşinde olduğunu, bu yüzden de çatışmanın bitmesini engellediğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balázs Orban, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a röportajında, Ukrayna’daki çatışmanın Macaristan’ın çıkarlarına aykırı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini söyledi.
Orban, bunca şeye rağmen neden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 3. Dünya Savaşı peşinde olduğuna dair soru karşısında, ABD’nin mevcut durumdan çıkar elde etme peşinde olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Bazı taktik avantajlar var. Misal Rusya’yı zayıflatmak istiyorsunuz. Bu her zaman ABD için bir öncelik. Almanya-Rusya enerji işbirliğini durdurmak istiyorsunuz. Bu da her zaman önceliğin bir parçası. Sıvılaştırılmış doğalgazınızı ihraç edebileceğiniz pazarlar arıyorsunuz. Bu da her zaman ABD için bir öncelik. Küçük taktik avantajlardan bahsediyorum. Ama stratejik anlamda tüm bunlar bir ekonomik güç olan Avrupa’yı yıkıyor.”
‘Orta Avrupa, ABD için Rusya’ya karşı mızrak ucu’
ABD elitinin Orta Avrupa’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanmak istediği görüşünü dile getiren Macar siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü:
“Washington’daki liberal elitten gelen önerinin, Orta Avrupa ülkelerini Ruslara karşı mızrak ucu olarak kullanma yönünde olduğunu düşünüyorum. Bilirsin, bir nevi son çare olarak kullanmak istiyorlar. Son çare olmak istemiyoruz. Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının merkezindeki eşsiz konumumuz sayesinde bölgenin anahtar ülkesi olmak istiyoruz. Rusya’yla barışçıl şekilde birlikte yaşamak istiyoruz. Bu özellikle enerji ve ekonomik işbirliği alanlarında iyi çalışıyor.”