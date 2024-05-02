https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macaristan-stoltenberg-100-milyar-dolarlik-ukrayna-fonu-kurmayi-resmen-onerdi-1083402729.html

Macaristan: Stoltenberg, 100 milyar dolarlık 'Ukrayna fonu' kurmayı resmen önerdi

Macaristan: Stoltenberg, 100 milyar dolarlık 'Ukrayna fonu' kurmayı resmen önerdi

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Ukrayna'ya askeri yardım için 5 yılda 100 milyar dolar toplama önerisini 30 Nisan'da... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T13:30+0300

2024-05-02T13:30+0300

2024-05-02T13:30+0300

dünya

nato

ukrayna

macaristan

askeri yardım

peter szijjarto

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Nisan başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceğine dair haberlerin ay sonunda gerçeğe dönüştüğü açıklandı.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinden mevkidaşlarıyla yapacağı bir toplantı için Paris'e havalanmadan önce gazetecilere demeç veren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Salı günü NATO'ya üye ülkeler, İttifak'ın savaşa göndermek istediği 100 milyar doların toplanmasıyla ilgili teklifi Genel Sekreter'den aldı" dedi. Üstelik bu yeni fonun 5 yıllık bir döneme yayılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Szijjarto, bunun, NATO'nun silahlı faaliyetlerin bu zaman diliminde sürmesini beklediğini ifade ettiğini ve ne tür riskler içerdiğini bildiklerini kaydetti.Macaristan'ın NATO'nun bu tür faaliyetlerinde yer almak istediğinin altını çizen Szijjarto, Budapeşte'nin bu akılsız adıma katılmamak, silah sevkiyatlarına, Ukraynalı askerlerin eğitimine, söz konusu 100 milyar doların toplanıp savaşa pompalanmasına müdahil olmamak için mücadele edeceğini vurguladı.Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, daha önceki bir demecinde NATO ülkelerinin İttifak'ın gündemine gelen Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni yardım fonu oluşturma teklifini kabul edeceğini sanmadığını söylemişti.100 milyar dolarlık Ukrayna fonu hayata geçecek mi?NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.'Bazı bakanlar teklif karşısında gözlerini devirdi'ABD merkezli Politico, ay başında Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktarmıştı.Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetmişti.

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nato, ukrayna, macaristan, askeri yardım, peter szijjarto, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna krizi, ukrayna ordusu