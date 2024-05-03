Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Türkiye
MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'te açıkladı: Bir ayağı İngiltere'de olacak
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücretin üstünde: Çalışanları ne bekliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’da yenemedikleri Rusya’yı, Gürcistan ve Moldova üzerinden sıkıştırmak istiyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Turkcell’in yeni yönetim kurulunda sürpriz isim
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ENAG ve TÜİK’in enflasyon verileri
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/hataysporun-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-1083440684.html
Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken Hatayspor 33 puanla 18'nci sırada yer alıyor. Kötü gidişata son veremeyen teknik direktör Volkan Demirel istifa... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T12:21+0300
2024-05-03T12:21+0300
spor
hatayspor
hatayspor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
teknik direktör
volkan demirel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067225827_14:0:636:350_1920x0_80_0_0_a24ac3b6628667424799a32bc2b3a00e.jpg
Süper Lig ekibi Hatayspor'da Volkan Demirel krizi yaşanıyor. Görevinden istifa eden Demirel'in yerine Özhan Pulat getirildi.Ajansspor'un haberine göre, Özhan Pulat'ın ekibi, Fatih Kavlak, Erman Kılıç, Barış Diken, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci'den oluşuyor.Özhan Pulat yaptığı açıklamada, "Amacımız Hatayspor'u ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Özhan Pulat'ın kimdir?39 yaşındaki genç teknik direktör; Eskişehirspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Karagümrük ve Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Özhan Pulat, Kastamonu ve Adanaspor'da teknik direktör olarak çalıştı.Mudanya’da doğdu. Amatör olarak futbolculuk ve il hakemliği yaptı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Pulat, Bursaspor Futbol Okulunda 2006-2008 yılları arasında antrenörlük yaptı. 2008 -2013 yılları arasında Bursaspor A Takım teknik heyetinde görev alan Pulat, 2013-2014 ve 2014- 15 sezonu devre arasına kadar Eskişehirspor’da görev yaptı. 2015-2016 sezonunun başında yeniden Bursaspor A Takımında Yardımcı Antrenör olarak görev almaya başladı. Ertuğrul Sağlam’ın ekibindeyken genç yaşta şampiyonluk yaşadı. Ömer Erdoğan’la çıktığı yolda Karagümrük, Hatayspor ve sonrasında Ankaragücü’nde yaptıklarıyla iz bıraktı. 2020-2023 yılları arasında 100 maç civarı Süper Lig’te asistan antrenör olarak kulübede yer aldı. Uzun yıllardır Süper Lig’de çalışan, UEFA Pro Lisans sahibi olan Özhan Pulat, yakın zamanda ise bütün dünyanın konuştuğu Reims Teknik Direktörü Will Still’in antrenmanlarını takip eden isim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/super-ligde-surpriz-ayrilik-hataysporda-volkan-demirel-istifa-etti-1083433198.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067225827_91:0:558:350_1920x0_80_0_0_d0b607671d7fadafbc2ca76f33e2afd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özhan pulat'ın kimdir, hatayspor'un yeni teknik direktörü
özhan pulat'ın kimdir, hatayspor'un yeni teknik direktörü

Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

12:21 03.05.2024
© AAHatayspor
Hatayspor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken Hatayspor 33 puanla 18'nci sırada yer alıyor. Kötü gidişata son veremeyen teknik direktör Volkan Demirel istifa etti. Hatayspor'da yeni teknik direktör Özhan Pulat oldu.
Süper Lig ekibi Hatayspor'da Volkan Demirel krizi yaşanıyor. Görevinden istifa eden Demirel'in yerine Özhan Pulat getirildi.
Ajansspor'un haberine göre, Özhan Pulat'ın ekibi, Fatih Kavlak, Erman Kılıç, Barış Diken, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci'den oluşuyor.
Özhan Pulat yaptığı açıklamada, "Amacımız Hatayspor'u ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Özhan Pulat'ın kimdir?

39 yaşındaki genç teknik direktör; Eskişehirspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Karagümrük ve Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Özhan Pulat, Kastamonu ve Adanaspor'da teknik direktör olarak çalıştı.
Mudanya’da doğdu. Amatör olarak futbolculuk ve il hakemliği yaptı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Pulat, Bursaspor Futbol Okulunda 2006-2008 yılları arasında antrenörlük yaptı. 2008 -2013 yılları arasında Bursaspor A Takım teknik heyetinde görev alan Pulat, 2013-2014 ve 2014- 15 sezonu devre arasına kadar Eskişehirspor’da görev yaptı. 2015-2016 sezonunun başında yeniden Bursaspor A Takımında Yardımcı Antrenör olarak görev almaya başladı. Ertuğrul Sağlam’ın ekibindeyken genç yaşta şampiyonluk yaşadı.
Ömer Erdoğan’la çıktığı yolda Karagümrük, Hatayspor ve sonrasında Ankaragücü’nde yaptıklarıyla iz bıraktı. 2020-2023 yılları arasında 100 maç civarı Süper Lig’te asistan antrenör olarak kulübede yer aldı. Uzun yıllardır Süper Lig’de çalışan, UEFA Pro Lisans sahibi olan Özhan Pulat, yakın zamanda ise bütün dünyanın konuştuğu Reims Teknik Direktörü Will Still’in antrenmanlarını takip eden isim oldu.
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
SPOR
Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Volkan Demirel istifa etti
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала