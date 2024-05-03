https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/hataysporun-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-1083440684.html

Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken Hatayspor 33 puanla 18'nci sırada yer alıyor. Kötü gidişata son veremeyen teknik direktör Volkan Demirel istifa... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T12:21+0300

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2024-05-03T12:21+0300

spor

hatayspor

hatayspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

teknik direktör

volkan demirel

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Süper Lig ekibi Hatayspor'da Volkan Demirel krizi yaşanıyor. Görevinden istifa eden Demirel'in yerine Özhan Pulat getirildi.Ajansspor'un haberine göre, Özhan Pulat'ın ekibi, Fatih Kavlak, Erman Kılıç, Barış Diken, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci'den oluşuyor.Özhan Pulat yaptığı açıklamada, "Amacımız Hatayspor'u ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Özhan Pulat'ın kimdir?39 yaşındaki genç teknik direktör; Eskişehirspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Karagümrük ve Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Özhan Pulat, Kastamonu ve Adanaspor'da teknik direktör olarak çalıştı.Mudanya’da doğdu. Amatör olarak futbolculuk ve il hakemliği yaptı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Pulat, Bursaspor Futbol Okulunda 2006-2008 yılları arasında antrenörlük yaptı. 2008 -2013 yılları arasında Bursaspor A Takım teknik heyetinde görev alan Pulat, 2013-2014 ve 2014- 15 sezonu devre arasına kadar Eskişehirspor’da görev yaptı. 2015-2016 sezonunun başında yeniden Bursaspor A Takımında Yardımcı Antrenör olarak görev almaya başladı. Ertuğrul Sağlam’ın ekibindeyken genç yaşta şampiyonluk yaşadı. Ömer Erdoğan’la çıktığı yolda Karagümrük, Hatayspor ve sonrasında Ankaragücü’nde yaptıklarıyla iz bıraktı. 2020-2023 yılları arasında 100 maç civarı Süper Lig’te asistan antrenör olarak kulübede yer aldı. Uzun yıllardır Süper Lig’de çalışan, UEFA Pro Lisans sahibi olan Özhan Pulat, yakın zamanda ise bütün dünyanın konuştuğu Reims Teknik Direktörü Will Still’in antrenmanlarını takip eden isim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/super-ligde-surpriz-ayrilik-hataysporda-volkan-demirel-istifa-etti-1083433198.html

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özhan pulat'ın kimdir, hatayspor'un yeni teknik direktörü