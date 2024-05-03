Antimaydan organizatörü Tistol: Kiev, protestoları bastırmak için ‘dostluk trenlerini’ kullanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'te açıkladı: Bir ayağı İngiltere'de olacak
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’da yenemedikleri Rusya’yı, Gürcistan ve Moldova üzerinden sıkıştırmak istiyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Turkcell’in yeni yönetim kurulunda sürpriz isim
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ertan Aksoy: Bu normalleşme sürecinin başlangıcı mı? Bence değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
IBAN tuzağına dikkat!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Entelektüel kişiliğiyle öne çıkan Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmet
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/antimaydan-organizatoru-tistol-kiev-protestolari-bastirmak-icin-dostluk-trenlerini-kullaniyor-1083441766.html
Antimaydan organizatörü Tistol: Kiev, protestoları bastırmak için ‘dostluk trenlerini’ kullanıyor
Antimaydan organizatörü Tistol: Kiev, protestoları bastırmak için ‘dostluk trenlerini’ kullanıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrinde 2014’te Antimaydan hareketinin organizatörü olan Konstantin Tistol, Kiev rejiminin o tarihten itibaren muhalif protestoları... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T12:47+0300
2024-05-03T12:47+0300
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
odessa
odessa katliamı
nikolayev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077634997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96f46bc458d2af7c49da28595888bd0c.jpg
Halihazırda Herson Bölgesi’nin Rusya kontrolündeki Golaya Pristan ilçesinin başkan yardımcılığını yapan Konstantin Tistol, Sputnik’e açıklamasında, “Nikolayev şehrinde çok kalabalık protestolar başladığında, Kiev idaresi şehre ilk kez ‘dostluk treni’ gönderme kararını aldı. Kiev’den tren geldi, garda inmek istediler, ama aktivistler bunu önceden öğrenip bize bildirdiler ve şehir sakinleri ‘dostluk trenini’ öyle bir karşıladı ki bu militanlar trenden inmeden geri dönmek zorunda kaldı. Böylelikle olayları önlemeyi başardık” dedi.Kiev rejiminin Nisan 2014'te güvenlik güçleri ve ordusunun desteğini alıp Nikolayev’deki Antimaydan katılımcılarını güç kullanarak bastırmaya başladığını anlatan Tistol, Odessa şehrindeki Sendika Evi’ne sığınan Antimaydan katılımcılarının aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamla ilgili de şunu anlattı:Odessa’da ne olmuştu?Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/musk-rusyanin-odessayi-almasi-catismada-geriye-kalan-tek-meseledir-1083300641.html
ukrayna
odessa
nikolayev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077634997_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5e9cb01e995d726effdd0fdf4005ce27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, odessa, odessa katliamı, nikolayev
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, odessa, odessa katliamı, nikolayev

Antimaydan organizatörü Tistol: Kiev, protestoları bastırmak için ‘dostluk trenlerini’ kullanıyor

12:47 03.05.2024
© Sputnik / Andrey Stenin / Multimedya arşivine gidinMaydan olayları
Maydan olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Andrey Stenin
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna’nın Nikolayev şehrinde 2014’te Antimaydan hareketinin organizatörü olan Konstantin Tistol, Kiev rejiminin o tarihten itibaren muhalif protestoları bastırmak için Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerine ‘dostluk trenlerini’ göndererek güvenlik güçlerinin yanı sıra futbol fanatiklerinin yardımına da başvurduğunu belirtti.
Halihazırda Herson Bölgesi’nin Rusya kontrolündeki Golaya Pristan ilçesinin başkan yardımcılığını yapan Konstantin Tistol, Sputnik’e açıklamasında, “Nikolayev şehrinde çok kalabalık protestolar başladığında, Kiev idaresi şehre ilk kez ‘dostluk treni’ gönderme kararını aldı. Kiev’den tren geldi, garda inmek istediler, ama aktivistler bunu önceden öğrenip bize bildirdiler ve şehir sakinleri ‘dostluk trenini’ öyle bir karşıladı ki bu militanlar trenden inmeden geri dönmek zorunda kaldı. Böylelikle olayları önlemeyi başardık” dedi.
Kiev rejiminin Nisan 2014'te güvenlik güçleri ve ordusunun desteğini alıp Nikolayev’deki Antimaydan katılımcılarını güç kullanarak bastırmaya başladığını anlatan Tistol, Odessa şehrindeki Sendika Evi’ne sığınan Antimaydan katılımcılarının aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamla ilgili de şunu anlattı:

“Odessa sakinleriyle konuştum. Kiev rejimi, 'ultras' olarak anılan futbol fanatiklerinin desteğini aldı ve maç bahanesiyle şehre binden fazla kişilik bir kalabalığı getirdiler. Tek amaçları şehri kan gölüne çevirmekti. Ukrayna sakinlerinin büyük kısmının Mayıs bayramları nedeniyle şehir dışına çıktığı ve Odessa’daki Antimaydan katılımcılarının büyük direniş gösteremediği bir anı seçtiler.”

Odessa’da ne olmuştu?

Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.
2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.
Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.
Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.
Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
Ukrayna krizi
Musk: Rusya'nın Odessa'yı alması, çatışmada geriye kalan tek meseledir
30 Nisan, 10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала