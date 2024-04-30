https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/musk-rusyanin-odessayi-almasi-catismada-geriye-kalan-tek-meseledir-1083300641.html

Musk: Rusya'nın Odessa'yı alması, çatışmada geriye kalan tek meseledir

Musk: Rusya'nın Odessa'yı alması, çatışmada geriye kalan tek meseledir

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgelerini sonsuza dek kaybettiğini vurgulayan ABD'li girişimci Elon Musk, Rusya'nın Odessa'yı almasını ‘Ukrayna ihtilafında kalan... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T10:30+0300

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Yakın zamanda konuşan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in cephede kötüleşen durumla ilgili sözlerini X sosyal platformunda değerlendiren Musk, “Rusya'nın eninde sonunda Odessa'yı alıp almayacağı bence geriye kalan tek soru” ifadelerini kullandı.X sosyal medya platformunun sahibi Musk, aynı zamanda Rusya'nın Donetsk, Herson, Lugansk ve Zaporojye bölgelerini tamamen özgürleştirene kadar durmayacağını da sözlerine ekledi.Yakın zamanda Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyaran Elon Musk, çatışmaların devam etmesinin savaş alanındaki mevcut durum nedeniyle kitlesel kayıplara yol açacağını belirtmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e gençleri ölüme göndermemesini tavsiye etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/batili-siyasetciler-roma-imparatorlugunun-hatasini-tekrarliyor-1083272851.html

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