https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rus-ordusu-ukrayna-savas-botlarinin-bulundugu-ocakov-limanini-vurdu-1083404780.html

Rus ordusu, Ukrayna savaş botlarının bulunduğu Oçakov limanını vurdu

Rus ordusu, Ukrayna savaş botlarının bulunduğu Oçakov limanını vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Karadeniz şehri Oçakov’da Ukrayna savaş... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T17:19+0300

2024-05-02T17:19+0300

2024-05-02T17:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

liman

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Rus ordusu, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında bu ülkenin askeri potansiyelini azaltacak hedefleri vurmaya devam ediyor.Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Nikolayev bölgesinin Oçakov şehrindeki askeri hedefler vuruldu. Savaş botlarının sıkça demirlediği askeri liman vuruldu” diye bildirdi.Ayrıca şehirde, Ukraynalı askerlerin sıkça toplandığı bir binanın isabet aldığı aktarıldı.Lebedev dün Oçakov’da Ukrayna ordusunun personelini yerleştirmek için kullandığı turistik mekanların vurulduğunu bildirmişti.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, liman