https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rus-ordusu-ukrayna-savas-botlarinin-bulundugu-ocakov-limanini-vurdu-1083404780.html
Rus ordusu, Ukrayna savaş botlarının bulunduğu Oçakov limanını vurdu
Rus ordusu, Ukrayna savaş botlarının bulunduğu Oçakov limanını vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Karadeniz şehri Oçakov’da Ukrayna savaş... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:19+0300
2024-05-02T17:19+0300
2024-05-02T17:19+0300
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askeri operasyon
ukrayna
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Rus ordusu, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında bu ülkenin askeri potansiyelini azaltacak hedefleri vurmaya devam ediyor.Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Nikolayev bölgesinin Oçakov şehrindeki askeri hedefler vuruldu. Savaş botlarının sıkça demirlediği askeri liman vuruldu” diye bildirdi.Ayrıca şehirde, Ukraynalı askerlerin sıkça toplandığı bir binanın isabet aldığı aktarıldı.Lebedev dün Oçakov’da Ukrayna ordusunun personelini yerleştirmek için kullandığı turistik mekanların vurulduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-rusyanin-atacms-fuzelerini-engelledigini-reddediyor-1083366738.html
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Rus ordusu, Ukrayna savaş botlarının bulunduğu Oçakov limanını vurdu
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Karadeniz şehri Oçakov’da Ukrayna savaş botlarının bulunduğu limana hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rus ordusu, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında bu ülkenin askeri potansiyelini azaltacak hedefleri vurmaya devam ediyor.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Nikolayev bölgesinin Oçakov şehrindeki askeri hedefler vuruldu. Savaş botlarının sıkça demirlediği askeri liman vuruldu” diye bildirdi.
Ayrıca şehirde, Ukraynalı askerlerin sıkça toplandığı bir binanın isabet aldığı aktarıldı.
Lebedev dün Oçakov’da Ukrayna ordusunun personelini yerleştirmek için kullandığı turistik mekanların vurulduğunu bildirmişti.