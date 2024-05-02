https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-rusyanin-atacms-fuzelerini-engelledigini-reddediyor-1083366738.html

'ABD, Rusya’nın ATACMS füzelerini engellediğini reddediyor’

'ABD, Rusya’nın ATACMS füzelerini engellediğini reddediyor’

Sputnik Türkiye

Rus milletvekili Mihail Şeremet, ABD’nin Ukrayna’ya sağlanan ATACAMS taktik füzelerinin Rus hava savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini kabul etmeyi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T13:49+0300

2024-05-02T13:49+0300

2024-05-02T14:02+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde bir gün içerisinde 6 adet ATACMS füzesinin imha edildiği açıklamış, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bu bilgiyi doğrulamayı reddetmişti.Kirby ayrıca Ukrayna’ya toplamda kaç ATACMS verildiği sorusunu da yanıtlamaktan kaçınmıştı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’li yetkilinin Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerinin imha edildiğini doğrulamasını reddetmesini şu sözlerle değerlendirdi:Şimdi ABD’nin, özel askeri harekat bölgesinde marifetini sergileyen ve diğer ülkelerin ithal ettiği etkili Rus silah türlerine karşı adapte olup olmayacağı sorusuna yanıt araması gerektiğini kaydeden Şeremet, “Özel askeri harekat sırasında imha edilen Batı yapımı silaha gelince bu silahlar toplu halde açık meydanlarda seyircileri eğlendirecek. Bu yüzden de ABD’li yetkililerin görüşüne bu teyidine ihtiyacımız yok” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ukrayna-ordusu-kirima-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1083297215.html

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