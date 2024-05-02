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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-rusyanin-atacms-fuzelerini-engelledigini-reddediyor-1083366738.html
'ABD, Rusya’nın ATACMS füzelerini engellediğini reddediyor’
'ABD, Rusya’nın ATACMS füzelerini engellediğini reddediyor’
Sputnik Türkiye
Rus milletvekili Mihail Şeremet, ABD’nin Ukrayna’ya sağlanan ATACAMS taktik füzelerinin Rus hava savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini kabul etmeyi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T13:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde bir gün içerisinde 6 adet ATACMS füzesinin imha edildiği açıklamış, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bu bilgiyi doğrulamayı reddetmişti.Kirby ayrıca Ukrayna’ya toplamda kaç ATACMS verildiği sorusunu da yanıtlamaktan kaçınmıştı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’li yetkilinin Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerinin imha edildiğini doğrulamasını reddetmesini şu sözlerle değerlendirdi:Şimdi ABD’nin, özel askeri harekat bölgesinde marifetini sergileyen ve diğer ülkelerin ithal ettiği etkili Rus silah türlerine karşı adapte olup olmayacağı sorusuna yanıt araması gerektiğini kaydeden Şeremet, “Özel askeri harekat sırasında imha edilen Batı yapımı silaha gelince bu silahlar toplu halde açık meydanlarda seyircileri eğlendirecek. Bu yüzden de ABD’li yetkililerin görüşüne bu teyidine ihtiyacımız yok” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ukrayna-ordusu-kirima-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1083297215.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, abd, beyaz saray, john kirby, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi
ukrayna, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, abd, beyaz saray, john kirby, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi

'ABD, Rusya’nın ATACMS füzelerini engellediğini reddediyor’

13:49 02.05.2024 (güncellendi: 14:02 02.05.2024)
© AFP 2023 / US ARMYATACMS
ATACMS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / US ARMY
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Rus milletvekili Mihail Şeremet, ABD’nin Ukrayna’ya sağlanan ATACAMS taktik füzelerinin Rus hava savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini kabul etmeyi reddetmesinin korkudan kaynaklandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde bir gün içerisinde 6 adet ATACMS füzesinin imha edildiği açıklamış, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bu bilgiyi doğrulamayı reddetmişti.
Kirby ayrıca Ukrayna’ya toplamda kaç ATACMS verildiği sorusunu da yanıtlamaktan kaçınmıştı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’li yetkilinin Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerinin imha edildiğini doğrulamasını reddetmesini şu sözlerle değerlendirdi:

Batı’nın askeri gücünün propaganda videolarının çok gerisinde kaldığını tüm dünya gördü. Bu yüzden Kirby bariz olan bir şeyi kabul etmekten korkuyor. Askerlerimiz gerçek savaş koşullarında öğreniyor. Bu koşullarda her şey mümkün, dublör yok, kendini ‘save’ etme fırsatı yok, ikinci şans olmayabilir. Bu yüzden Ukraynalı nazilere sağlanan pahalı Batı silahına çok hızlı adapte oluyorlar.

Şimdi ABD’nin, özel askeri harekat bölgesinde marifetini sergileyen ve diğer ülkelerin ithal ettiği etkili Rus silah türlerine karşı adapte olup olmayacağı sorusuna yanıt araması gerektiğini kaydeden Şeremet, “Özel askeri harekat sırasında imha edilen Batı yapımı silaha gelince bu silahlar toplu halde açık meydanlarda seyircileri eğlendirecek. Bu yüzden de ABD’li yetkililerin görüşüne bu teyidine ihtiyacımız yok” diye ekledi.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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Ukrayna ordusu Kırım'a ATACMS füzeleriyle saldırdı
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