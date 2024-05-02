https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/istanbulspordan-secim-icin-imza-aciklamasi-1083418546.html

İstanbulspor'dan seçim için imza açıklaması

İstanbulspor'dan seçim için imza açıklaması

Sputnik Türkiye

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulübün başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T19:36+0300

2024-05-02T19:36+0300

2024-05-02T20:12+0300

spor

istanbulspor

ecmel faik sarıalioğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

beşiktaş

beşiktaş

fenerbahçe

avrupa futbol şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083419545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97ad0c80e1dc72a8efbd0482bf53f9ab.jpg

İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olağanüstü kongrenin erken yapılması için 136 imza toplandığını duyurdu.Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Bayram Saral'ın konuyla ilgili İstanbul'da düzenlediği basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız ve VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü temsilcisi katıldı.'Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamaları mesnetsizdir'Bayram Saral, 136 imzanın TFF'nin olağanüstü genel kurula gitmesi için yeterli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:'Biz azınlık değiliz, imza sayısı 150'ye geldiğinde toplam delege sayısının yaklaşık yarısı olacak'"Federasyon Başkanı'nın azınlığın çoğunluğa tahakkümü iddiası var. Biz azınlık değiliz, imza sayısı 150'ye geldiğinde toplam delege sayısının yaklaşık yarısı olacak. Azınlığı değil çoğunluğu temsil ediyoruz" ifadelerini kullanan Saral, konuşmasına şöyle devam etti:'Baskıyla imza vermemelerini istemesi mi hukuki yöntem?'Bayram Saral, Mehmet Büyükekşi'nin İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun diğer kulüpleri arayarak imza istediği yönündeki iddiası hakkında "Olağanüstü genel kurul hukuki bir haktır. Burada Ecmel Başkan ya da başka yöneticinin kendisiyle aynı yolda olan bir kulüp başkanını ya da yöneticiyi araması ve destek vermesini istemesinin neresi hukuka uygun değil ve tuhaf. Tersinden bakalım Büyükekşi ve yönetimindeki birkaç isim bu süre içinde yönettikleri TFF'nin gücünü kullanarak başkanları, özellikle alt liglerdeki başkanları ve delegeleri arayarak baskıyla imza vermemelerini istemesi mi hukuki yöntem?" ifadelerini kullandı.'Genel kurulun milli takım üzerinde en ufak etkisi olmayacaktır'İstanbulspor Kulübü Başkan Yardımcısı, Mehmet Büyükekşi'nin genel kurul için 18 Temmuz tarihini almalarının gerekçelerinden biri olarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın motivasyonunu gösterdiğini hatırlatarak, "EURO 2008 elemeleri Haluk Ulusoy federasyonu döneminde gerçekleşti, şampiyonaya gitme hakkı kazanıldı. Olağanüstü genel kurul oldu, Hasan Doğan göreve geldi, 2008'e Hasan Doğan ve ekibi ile gidildi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım o turnuvada Avrupa Şampiyonası tarihindeki en büyük başarısını elde etti. Fatih Terim, Haluk Ulusoy ile gitmedi diye motivasyonu mu bozuldu? Genel kurulun milli takım üzerinde en ufak etkisi olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Belirledikleri bir başkan adayının olmadığının altını çizen Bayram Saral, çok adaylı bir seçim istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Federasyonun gitmesini istemeyen bir kulüp yok'Bayram Saral, "Dört büyükler" olarak adlandırılan kulüplerin bu süreçteki tutumuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:Ecmel Sarıalioğlu: Cumhurbaşkanımızın işi bitmiş de bunlarla mı uğraşacakMevcut TFF yönetiminin görevden ayrılması için elinden geleni yapacağını söyleyen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan bu süreci konuşmadığını belirtti. 'Bu duruma düşmesinin tek sebebi Mehmet Büyükekşi'dir''18 Temmuz'daki seçimi de yapmayacaklarİstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu Türk futbolunun bulunduğu durumda olmasının tek sebebinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olduğunu savunarak, şunları kaydetti:'İmzalar sahte ise noterlerimiz de sahte demektir'Başkan Sarıalioğlu, TFF’nin şu ana kadar toplanan geçerli 94 imza olduğunu açıklaması üzerine ise, "136 delege bizzat imza verdi. İmzalar sahte ise noterlerimiz de sahte demektir. Bu kadar basit. O çıkıyor bunun altından. Öyle bir şey olabilir mi? Adam kimliğiyle gidiyor, imza atıyor. Biz sadece geri çeken 1-2 kulübün adını duyduk. Aradım kendilerini, ‘İmzanızı geri mi çektiniz?’ dedim. ‘Benim haberim yok, genel sekreterime sorayım, ben herhangi bir evraka imza atmadım’ dedi. Diyelim ki 136 imzanın hepsi imzasını geri çekti. Ne fark eder, bunları ben mi yolladım? İnsanlara zorla bir şey mi yaptırdık, kafalarına silah mı dayadık?" diye konuştu. Öte yandan toplantı sonrasında Bayram Saral tarafından, imza veren kulüp ve delegelerin sayıları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/tff-baskani-buyukeksiden-carpici-aciklama-utanmadan-futbol-federasyonu-baskanligina-aday-oldu-1083358468.html

beşiktaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbulspor, ecmel faik sarıalioğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, beşiktaş, beşiktaş, fenerbahçe, avrupa futbol şampiyonası