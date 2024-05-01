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TFF Başkanı Büyükekşi'den çarpıcı açıklama: 'Utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu'
TFF Başkanı Büyükekşi'den çarpıcı açıklama: 'Utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu'
Sputnik Türkiye
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’a kadar görevde kalacaklarını söyledi, “Seçim öne alınırsa futbolcular, belki de hiç tanımadıkları birileriyle EURO... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T13:00+0300
2024-05-01T13:00+0300
spor
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
seçim
erken seçim
futbol
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Türk Futbolu’nda son günlerin en büyük tartışması Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin görevde kalıp kalmayacağı, seçimlerin ne zaman yapılacağı ve hakem kararları...İşte akıllardaki tüm soruların yanıtlarını TFF Başkanı Büyükekşi verdi... Riva’da Demirören Medya’nın önde gelen isimlerini ağırlayan futbolun patronu çok konuşulacak açıklamalar yaptı... 18 Temmuz olarak belirledikleri seçim tarihinin daha öne alınmasının söz konusu olmadığını belirten Büyükekşi, “Haziran’da seçim istiyorlar ama o tarihlerde maçı olan milli takımın motivasyonu nasıl olur hiç düşünmüyorlar... Kötü niyetli bazı kişiler, ‘EURO 2024’te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbolcular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız” ifadelerini kullandı.Kulüplerin düzenlediği imza kampanyasının başarısız olduğuna da dikkat çeken TFF Başkanı, “130 imza lazım ama 80’e ancak geldiler. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza atmıyor. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine aldırabilirler” dedi.'Dönemin Maliye Bakanı Nebati’ye, Spor Bakanı Kasapoğlu’na gittim; ‘Kulüplerin durumu çok kötü’ dedim'Büyükekşi, geçen yıl sporcu gelir vergisi stopaj tutarlarının iade edilmesine yönelik bir kanun değişikliği de yaptırmayı başardıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’na ve dönemin Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na gittim; ‘Kulüplerin durumu çok kötü’ dedim. Kanunda stopaj yüzde 15’ten 20’ye çıkmıştı. Stopajların 5 gün içinde kulüplerin hesabına yatırılmasını sağladık. Bunun parasal karşılığını anlatayım, Anadolu kulüpleri için 75 milyon lira ile 100 milyon lira arasında değişiyor. Dört büyük kulüp için ise 500’er milyon lira” diye konuştu.TFF’nin 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı “Omuz Omuza” kampanyasının sonuçları hakkında bilgi veren Mehmet Büyükekşi, “Taahhütte bulunanların yüzde 70’i sözünü tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladı. 6-7 Nisan’da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2’şer bin liralık erzak kartı dağıttık” dedi.'Bir tane yanlış işimizi söyleyin'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı çevrelerin kendilerini ‘gelmiş geçmiş en kötü federasyon yönetimi’ ilan etmesiyle ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:Neden seçim kararı aldı?Milliyet'e konuşan Başkan Büyükekşi, “Üç yıl daha görev süreniz vardı, buna rağmen neden seçim kararı aldınız?” sorusu üzerine ise şu açıklamayı yaptı:'Kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi'18 Temmuz tarihinin geç olmadığını savunan Büyükekşi, “Ben 2 Temmuz’da görev başladım. Naklen yayın, harcama limiti, yabancı sayısı belli değildi, MHK ve diğer kurullar da yoktu. 12 Temmuz’a kadar hepsini bitirdim. Halbuki şu anda yabancı kuralı, naklen yayın belli, harcama limiti 10 Haziran’da açıklanacak. MHK ve diğer kurullar da 4 yıllığına seçildi. Onlar istifa etmediği sürece kalabilirler. Peki derdiniz ne? Cevap yok. Ben de diyorum ki, kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?” diye konuştu.Hakemler için Almanya modeli geliyorTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem tartışmalarını sona erdirecek yeni bir projenin devreye sokulacağını belirtti. Hakemlik müessesini ayağa kaldıracak olan proje Almanya’dan örnek alınacak ve Kulüpler Birliği’nin de dahil olacağı bir şirket modeli işleyecek. İşte detaylar;1 Profesyonel Hakem Kurulu (PHK) ve Ulusal Hakem Kurulu (UHK) olmak üzere iki kurul olacak. PHK’de 3 üye TFF, 2 üye Kulüpler Birliği Vakfı’nın önerdiği adaylar arasından atanacak. Bu kurul Süper Lig, 1. Lig Hakem, Yardımcı Hakem ve VAR kadrosundan sorumlu olacak. UHK ise 2. Lig, 3 Lig ve alt kategorilerdeki müsabakalardan sorumlu olacak. Tüm üyeleri TFF tarafından atanacak. 2 TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı birer şirket kuracak. Bu iki şirket ortak yeni bir şirket daha yaratacak. Yüzde 51 hisse TFF, yüzde 49 hisse Kulüpler Birliği Vakfı’nın olacak. Ortak kurulacak şirkete 5 kişi atanacak. 3 üyeyi TFF, 2 üyeyi Kulüpler Birliği Vakfı belirleyecek. Şirketleşme olsa bile amatör ligler, akademi ligleri ve kadın liglerinden sorumlu tüm üyeleri TFF tarafından atanacak bir Hakem Kurulu ayrıca bulundurulacak. Ve bu kurul TFF bünyesinde olacak. Her iki projede de olmazsa olmaz iki değişmez şart var: TFF Genel Kurul kararı ve UEFA onayı...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/kulupler-birligi-karar-verdi-tff-erken-secime-mi-gidiyor-1083346058.html
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mehmet büyükekşi
mehmet büyükekşi

TFF Başkanı Büyükekşi'den çarpıcı açıklama: 'Utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu'

13:00 01.05.2024
© İHAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’a kadar görevde kalacaklarını söyledi, “Seçim öne alınırsa futbolcular, belki de hiç tanımadıkları birileriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız” ifadelerini kullandı.
Türk Futbolu’nda son günlerin en büyük tartışması Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin görevde kalıp kalmayacağı, seçimlerin ne zaman yapılacağı ve hakem kararları...
İşte akıllardaki tüm soruların yanıtlarını TFF Başkanı Büyükekşi verdi...
Riva’da Demirören Medya’nın önde gelen isimlerini ağırlayan futbolun patronu çok konuşulacak açıklamalar yaptı... 18 Temmuz olarak belirledikleri seçim tarihinin daha öne alınmasının söz konusu olmadığını belirten Büyükekşi, “Haziran’da seçim istiyorlar ama o tarihlerde maçı olan milli takımın motivasyonu nasıl olur hiç düşünmüyorlar... Kötü niyetli bazı kişiler, ‘EURO 2024’te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbolcular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız” ifadelerini kullandı.
Kulüplerin düzenlediği imza kampanyasının başarısız olduğuna da dikkat çeken TFF Başkanı, “130 imza lazım ama 80’e ancak geldiler. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza atmıyor. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine aldırabilirler” dedi.

'Dönemin Maliye Bakanı Nebati’ye, Spor Bakanı Kasapoğlu’na gittim; ‘Kulüplerin durumu çok kötü’ dedim'

Büyükekşi, geçen yıl sporcu gelir vergisi stopaj tutarlarının iade edilmesine yönelik bir kanun değişikliği de yaptırmayı başardıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’na ve dönemin Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na gittim; ‘Kulüplerin durumu çok kötü’ dedim. Kanunda stopaj yüzde 15’ten 20’ye çıkmıştı. Stopajların 5 gün içinde kulüplerin hesabına yatırılmasını sağladık. Bunun parasal karşılığını anlatayım, Anadolu kulüpleri için 75 milyon lira ile 100 milyon lira arasında değişiyor. Dört büyük kulüp için ise 500’er milyon lira” diye konuştu.
TFF’nin 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı “Omuz Omuza” kampanyasının sonuçları hakkında bilgi veren Mehmet Büyükekşi, “Taahhütte bulunanların yüzde 70’i sözünü tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladı. 6-7 Nisan’da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2’şer bin liralık erzak kartı dağıttık” dedi.

'Bir tane yanlış işimizi söyleyin'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı çevrelerin kendilerini ‘gelmiş geçmiş en kötü federasyon yönetimi’ ilan etmesiyle ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:
“Bazı kulüpler 3-5-7 milyon dolar harcayarak sosyal medyada algı operasyonu yapıyor. Dördü de yapıyor. Ben de onlara; ‘Hakemleri bir kenara bırakın, iki yıllık görev dönemimde bir tane yanlış işimizi söyleyin’ dedim. Söyleyemediler! Hakemle yatıp, hakemle kalkıyorlar. Varsa yoksa hakem. En kötü federasyon böyle olduk. Başka bir açıklaması yok...”

Neden seçim kararı aldı?

Milliyet'e konuşan Başkan Büyükekşi, “Üç yıl daha görev süreniz vardı, buna rağmen neden seçim kararı aldınız?” sorusu üzerine ise şu açıklamayı yaptı:
“Karşınızdaki insanlar aklıyla değil hırsıyla düşünüyor. Biz de ‘Bu adamların amacı ne’ diyoruz. Biz 7 Nisan’da seçim tarihini açıkladık, aradan 22 gün geçmiş, ‘İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu bizi günde 10 sefer arıyor, erken seçim için imza vermemizi istiyor’ diyorlar. Seçim demişim, hala bastırıyor. Aklıyla hareket etmiyor. Sadece o da değil, dört kulüp daha aynısını yapıyor. Kimisinin akrabasını arıyorlar, bazen de hatırlı insanları devreye sokuyorlar. Bir imza için neler yapıyorlar! Biz seçim diyerek itibarımızı koruduk. 18 Temmuz’daki Mali Genel Kurul’a seçim koymasam bunlar bizim itibarımızla oynayacaktı. ‘Gelin seçim yapalım’ dedik. Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Sayısal çoğunluk ayrı bir şey. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var.”

'Kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi'

18 Temmuz tarihinin geç olmadığını savunan Büyükekşi, “Ben 2 Temmuz’da görev başladım. Naklen yayın, harcama limiti, yabancı sayısı belli değildi, MHK ve diğer kurullar da yoktu. 12 Temmuz’a kadar hepsini bitirdim. Halbuki şu anda yabancı kuralı, naklen yayın belli, harcama limiti 10 Haziran’da açıklanacak. MHK ve diğer kurullar da 4 yıllığına seçildi. Onlar istifa etmediği sürece kalabilirler. Peki derdiniz ne? Cevap yok. Ben de diyorum ki, kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?” diye konuştu.

Hakemler için Almanya modeli geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem tartışmalarını sona erdirecek yeni bir projenin devreye sokulacağını belirtti. Hakemlik müessesini ayağa kaldıracak olan proje Almanya’dan örnek alınacak ve Kulüpler Birliği’nin de dahil olacağı bir şirket modeli işleyecek. İşte detaylar;
1 Profesyonel Hakem Kurulu (PHK) ve Ulusal Hakem Kurulu (UHK) olmak üzere iki kurul olacak. PHK’de 3 üye TFF, 2 üye Kulüpler Birliği Vakfı’nın önerdiği adaylar arasından atanacak. Bu kurul Süper Lig, 1. Lig Hakem, Yardımcı Hakem ve VAR kadrosundan sorumlu olacak. UHK ise 2. Lig, 3 Lig ve alt kategorilerdeki müsabakalardan sorumlu olacak. Tüm üyeleri TFF tarafından atanacak. 2 TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı birer şirket kuracak. Bu iki şirket ortak yeni bir şirket daha yaratacak. Yüzde 51 hisse TFF, yüzde 49 hisse Kulüpler Birliği Vakfı’nın olacak. Ortak kurulacak şirkete 5 kişi atanacak. 3 üyeyi TFF, 2 üyeyi Kulüpler Birliği Vakfı belirleyecek. Şirketleşme olsa bile amatör ligler, akademi ligleri ve kadın liglerinden sorumlu tüm üyeleri TFF tarafından atanacak bir Hakem Kurulu ayrıca bulundurulacak. Ve bu kurul TFF bünyesinde olacak. Her iki projede de olmazsa olmaz iki değişmez şart var: TFF Genel Kurul kararı ve UEFA onayı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?
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