https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ukrayna-ordusu-kirima-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1083297215.html

Ukrayna ordusu Kırım'a ATACMS füzeleriyle saldırdı

Ukrayna ordusu Kırım'a ATACMS füzeleriyle saldırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun dün gece Rusya’ya bağlı Kırım Yarımadası’na ABD’den tedarik edilen ATACMS füzeleriyle saldırdığı bildirilirken, düzenlenen bu saldırı, Beyaz... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T09:01+0300

2024-04-30T09:01+0300

2024-04-30T10:10+0300

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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun dün gece Kırım’a ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini, Rus hava güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü belirtti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçtiğimiz hafta Sputnik’e açıklamasında, ATACMS taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine teslim ettiğini doğrularken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerini kendi toprakları dışında kullanmayacağından emin olduklarını açıklamış, Kiev’den bu hassas konuda garanti aldıklarını eklemişti.Pentagon, Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldırabileceğini itiraf ettiNew York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.Haberde, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım'daki Rus güçlerine etkili bir şekilde saldırmak için kısa bir süre önce teslim edilen uzun menzilli füze sistemlerini kullanabilecek” denildi.Pentagon yetkililerinin, uzun menzilli sistemleri kullanmanın amacının yarımada üzerindeki baskıyı artırmak olacağını belirttikleri kaydedildi.Söz konusu füzelerin mart ayında açıklanan askeri yardım paketine dahil edildiği ve nisan ayında Ukrayna’ya teslim edildiği belirtilmişti. ABD medyası, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ise Kiev’in ATACMS füzeleriyle Rusya topraklarını hedef almayacağına dair ABD’ye verdiği sözün yalan olduğunu vurgulamıştı.Rogov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun gece saatlerine Kırım’a füze saldırısı düzenlediğini duyururken, “Dün gece saatlerinde Ukraynalı militanlar, Kırım Cumhuriyeti’ne füze saldırısı düzenledi. Canköy ve Simferopol’de Rusya hava savunma sistemi devreye girdi. Gelen ilk bilgilere göre, Zelenskiy’in rejimi, barışçıl yarımadaya yönelik saldırıda birkaç ATACMS balistik füzesi kullandı” diye yazdı.Saldırı öncesinde Kırım Yarımadası’nda hava saldırısı sirenlerinin çalındığı ve Kırım Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığı belirtildi.‘ABD güçlerinin Ukrayna’ya gelmesi işgal sayılacak’Vladimir Rogov ayrıca Sputnik’e açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene’in, 'Beyaz Saray’ın Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürütülen proksi savaşa mali destek vermeye devam etme niyetinde olduğu, bunda başarısız olması ve tüm Ukraynalı erkeklerin ölmesi durumunda Ukrayna’ya ordu göndereceği' yönündeki sözlerini de değerlendirdi.Rus yetkili, “ABD ordu birliklerinin Ukrayna’ya gelmesi açık işgal anlamına gelecek. Ukrayna’ya gelen Amerikan askerler işgalciler ve müdahaleciler olarak değerlendirilecek. Otomatikman öncelikli meşru hedef haline gelecekler. Günümüzde ABD aslında Ukrayna’dan geriye kalan toprakların ana işgalcisi olup tahta tamamen kontrol ettiği Zelenskiy liderliğindeki kukla rejimi oturtmuştur” dedi.ABD’nin, Ukrayna’ya asker göndermeye karar vermesi durumunda, bunu sadece “kendilerine göre daha alt sınıf olarak gördükleri Ukraynalı, Polonyalı, Baltık ülkelerindeki askerler” bittikten sonra yapacağını kaydeden Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kirim-parlamentosu-baskani-abdnin-ukraynaya-atacms-fuzeleri-tedariki-mazur-gorulen-cerceveyi-asti-1083222655.html

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