Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

Ünlü Amerikalı yazar ve çağdaş edebiyatın önemli isimlerinden Paul Auster yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Paul Auster 77 yaşındaydı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

New York Üçlemesi, Sunset Park, Brooklyn Çılgınlıkları, Son Şeyler Ülkesinde gibi eserleriyle tanınan Paul Auster hayatını kaybetti.Brooklyn'deki evinde yaşamını yitiren Auster'in ölümü, arkadaşı Jacki Lyden tarafından doğrulandı. Auster'a konulan kanser teşhisi ilk olarak geçen yıl eşi ve yazar arkadaşı Siri Hustvedt tarafından duyurulmuştu.Paul Auster kimdir?Paul Auster 1947'de New York'ta doğdu. Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim aldı. Varoluşçu felsefeye yeni bir bakış açısı, yeni bir çıkış noktası ve yepyeni bir yorum getirdi. Bu "post-varoluşçu" akımının öncülüğünü yaptığı ilk eseri bir üçlemenin, "New York Üçlemesi"nin ilk kitabı "City of Glass/Cam Kent'tir. Üçlemenin diğer kitapları ise, "Ghosts/Hayaletler" ve "The Locked Room/Kilitli Oda'dır. Amerika'da yaşayan Yahudi asıllı yazarın eserleri 20'den fazla dile çevrilmiş ve kısa sürede "Okunmazsa olmaz" yazarlar arasına girmiştir.Auster'in başlıca eserleri: Yalnızlığın Keşfi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter, Leviathan, Kehanet Gecesi, Duman, Görünmeyen, Yükseklik Korkusu, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam.

