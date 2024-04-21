https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/sarkici-emir-yesil-hayatini-kaybetti-1082994890.html

Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti

Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti Emir Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in ölüm haberini sevgilisi Aslı Omağ duyurdu. 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T15:04+0300

2024-04-21T15:04+0300

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türkiye

öldü

şarkıcı

emir yeşil

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti 43 yaşındaki Emir Yeşil dün yaşama veda etti.2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti olan Emir Yeşil'in vefat haberini sevgilisi Aslı Omağ sosyal medyadan duyurdu.Ünlü tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Omağ, Emir Yeşil’in kaybını sosyal medya hesabından "Canımız Emir'imizi bu sabah kaybettik" sözleriyle duyurdu.Emir Yeşil kimdir?1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emir Yeşil, Heavy metalden soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü. 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir Yeşil birçok grupla performanslarını sürdürdü ve bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.Emir Yeşil, Dolapdere Big Gang ile büyük markaların organizasyonlarında yer aldı. Dünya çapında İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya’da da birçok defa konser verdi.

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