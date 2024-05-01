https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusyada-gece-boyunca-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1083350973.html

Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Voronej, Ryazan, Belgorod ve Kursk bölgelerinde toplam 6 adet insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T10:03+0300

2024-05-01T10:03+0300

2024-05-01T10:03+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Voronej bölgesi, biri Ryazan bölgesi, biri Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesinde olmak üzere toplamda 6 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.

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