https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusyada-gece-boyunca-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1083350973.html
Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Voronej, Ryazan, Belgorod ve Kursk bölgelerinde toplam 6 adet insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T10:03+0300
2024-05-01T10:03+0300
2024-05-01T10:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
hava savunma
hava savunma sistemi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Voronej bölgesi, biri Ryazan bölgesi, biri Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesinde olmak üzere toplamda 6 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, belgorod, voronej
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, belgorod, voronej
Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Voronej, Ryazan, Belgorod ve Kursk bölgelerinde toplam 6 adet insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Voronej bölgesi, biri Ryazan bölgesi, biri Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesinde olmak üzere toplamda 6 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.