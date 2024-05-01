Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Tüketici Hakları Derneği Başkanı bilgilendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:13
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:04
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:33
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
20:37
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:12
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusyada-gece-boyunca-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1083350973.html
Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Voronej, Ryazan, Belgorod ve Kursk bölgelerinde toplam 6 adet insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T10:03+0300
2024-05-01T10:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
hava savunma
hava savunma sistemi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_529cc05343b71cc3e8bb13e653986407.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Voronej bölgesi, biri Ryazan bölgesi, biri Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesinde olmak üzere toplamda 6 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.
ukrayna
rusya
belgorod
voronej
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_f742340d95addcb58e735a3a94aa8724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, belgorod, voronej
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, belgorod, voronej

Rusya’da gece boyunca 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

10:03 01.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone ol
Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Voronej, Ryazan, Belgorod ve Kursk bölgelerinde toplam 6 adet insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Voronej bölgesi, biri Ryazan bölgesi, biri Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesinde olmak üzere toplamda 6 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала