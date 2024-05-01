https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cumhurbaskani-erdogandan-1-mayis-mesaji-1083358992.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T13:05+0300
2024-05-01T13:05+0300
2024-05-01T13:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
1 mayıs emek ve dayanışma günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-sarachanede-polis-duvari-oruldu-besiktasa-20-kisi-gozaltina-alindi-1083348763.html
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recep tayyip erdoğan, 1 mayıs emek ve dayanışma günü
recep tayyip erdoğan, 1 mayıs emek ve dayanışma günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.