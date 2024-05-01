https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cumhurbaskani-erdogandan-1-mayis-mesaji-1083358992.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T13:05+0300

2024-05-01T13:05+0300

2024-05-01T13:05+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

1 mayıs emek ve dayanışma günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082944503_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_0dff6888eb199f9e4ec7b93b28d08984.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-sarachanede-polis-duvari-oruldu-besiktasa-20-kisi-gozaltina-alindi-1083348763.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, 1 mayıs emek ve dayanışma günü