https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-sarachanede-polis-duvari-oruldu-besiktasa-20-kisi-gozaltina-alindi-1083348763.html
İstanbul'da 1 Mayıs: Saraçhane'de polis duvarı örüldü, Beşiktaş'ta 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 1 Mayıs: Saraçhane'de polis duvarı örüldü, Beşiktaş'ta 20 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T09:51+0300
2024-05-01T09:51+0300
2024-05-01T09:51+0300
türkiye
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
taksim
taksim meydanı
istanbul
yasak
polis
barikat
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı.İstanbul’da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.Polis bariyeri oluşturulduYoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.20 kişi gözaltına alındıYasağa rağmen Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim'e yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksime-cikan-tum-yollar-kapatiliyor-1083344200.html
türkiye
taksim
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istanbul
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1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs emek ve dayanışma günü
İstanbul'da 1 Mayıs: Saraçhane'de polis duvarı örüldü, Beşiktaş'ta 20 kişi gözaltına alındı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı. Saraçhane'de polis duvarı kuruldu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı.
İstanbul’da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.
Polis bariyeri oluşturuldu
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı.
Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.
Yasağa rağmen Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim'e yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti.
Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.