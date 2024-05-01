https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-sarachanede-polis-duvari-oruldu-besiktasa-20-kisi-gozaltina-alindi-1083348763.html

İstanbul'da 1 Mayıs: Saraçhane'de polis duvarı örüldü, Beşiktaş'ta 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs: Saraçhane'de polis duvarı örüldü, Beşiktaş'ta 20 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T09:51+0300

2024-05-01T09:51+0300

2024-05-01T09:51+0300

türkiye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

taksim

taksim meydanı

istanbul

yasak

polis

barikat

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı.İstanbul’da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.Polis bariyeri oluşturulduYoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.20 kişi gözaltına alındıYasağa rağmen Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim'e yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksime-cikan-tum-yollar-kapatiliyor-1083344200.html

türkiye

taksim

taksim meydanı

istanbul

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1 mayıs emek ve dayanışma günü