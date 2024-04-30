https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-hava-savunma-sistemleri-kursk-ve-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusurdu-1083330754.html
Rus hava savunma sistemleri Kursk ve Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Kursk ve Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Kursk ve Belgorod bölgelerinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T18:48+0300
2024-04-30T18:48+0300
2024-04-30T18:50+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 15.30 – 16.30 (TSİ ile aynı) aralığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sıradaki saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Açıklamada, “30 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 15.30 - 16.30 aralığında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi insansız hava araçları ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2, Belgorod bölgesi üzerinde ise bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bugun-ucuncu-kez-bir-iha-dusurdu-1082759596.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), belgorod, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), belgorod, kursk
Rus hava savunma sistemleri Kursk ve Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü
18:48 30.04.2024 (güncellendi: 18:50 30.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Kursk ve Belgorod bölgelerinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 15.30 – 16.30 (TSİ ile aynı) aralığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sıradaki saldırı girişimini önlendiği belirtildi.
Açıklamada, “30 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 15.30 - 16.30 aralığında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi insansız hava araçları ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2, Belgorod bölgesi üzerinde ise bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.