https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-hava-savunma-sistemleri-kursk-ve-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusurdu-1083330754.html

Rus hava savunma sistemleri Kursk ve Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Kursk ve Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Kursk ve Belgorod bölgelerinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T18:48+0300

2024-04-30T18:48+0300

2024-04-30T18:50+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 15.30 – 16.30 (TSİ ile aynı) aralığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sıradaki saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Açıklamada, “30 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 15.30 - 16.30 aralığında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi insansız hava araçları ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2, Belgorod bölgesi üzerinde ise bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bugun-ucuncu-kez-bir-iha-dusurdu-1082759596.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), belgorod, kursk