https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bugun-ucuncu-kez-bir-iha-dusurdu-1082759596.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bugün üçüncü kez bir İHA düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bugün üçüncü kez bir İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde bugün için üçüncü kez bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T18:04+0300

2024-04-14T18:04+0300

2024-04-14T18:04+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 16.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sıradaki saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Açıklamada, “14 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 16.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce hava savunma sistemlerinin yine Belgorod bölgesi üzerinde saat 13.30 ve 14.30’da Ukrayna’ya ait 2 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

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