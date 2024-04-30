https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ispanya-eski-istihbarat-sefi-bati-rusyadan-korktugundan-ukraynaya-yeterli-silah-vermiyor-1083316613.html

İspanya eski istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korktuğundan Ukrayna’ya yeterli silah vermiyor

İspanya eski istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korktuğundan Ukrayna’ya yeterli silah vermiyor

Sputnik Türkiye

İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) Eski Başkanı Jorge Dezcallar de Mazarredo, Batı’nın Rusya’yla savaş kışkırtmaktan korktuğu için bilerek Ukrayna’ya... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T15:18+0300

2024-04-30T15:18+0300

2024-04-30T15:18+0300

ukrayna krizi

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İspanyol günlük gazetesi La Vanguardia’ya konuşan Eski CNI Başkanı Jorge Dezcallar de Mazarredo, “Batı’da yaptığımız tek şey Ukrayna’ya destek vermek. Ama şunu da söylemek gerekir ki, biz bunu çok da iyi yapmıyoruz. Ukrayna’ya kendini savunması için gerekli araçlar veriliyor, ama bu zafer için yeterli değil. Çünkü üçüncü dünya savaşını kışkırtma isteği yok” ifadesini kullandı.Dezcallar, dünyanın Rusya’nın yenilgiye uğramasından korktuğunu, çünkü bu durumda Moskova’nın neler yapabileceğini öngöremediğini kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün başkent Kiev’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında, ittifakın Ukrayna ordusuna destek konusunda iki önemli maddeyi yerine getirmediğini dile getirmişti. NATO’nun Kiev’e fon verse de cepheye aralıksız silah sevkiyatını oluşturmadığını söyleyen Zelenskiy, ittifakın Ukrayna’ya tam olarak hangi silahların teslim edileceğini netleştirmediği şikayetinde bulunmuştu.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cephedeki durumun çok ağır olduğunu itiraf etmişti. Sırskiy, Rusya’nın bariz üstünlüğe sahip olduğunu ve tüm cephe boyunca taarruza geçerek taktik başarılar elde ettiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/stoltenbergden-surpriz-kiev-ziyareti-1083274914.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, batı, ispanya, vladimir zelenskiy, nato, kiev, jens stoltenberg