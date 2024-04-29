https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/stoltenbergden-surpriz-kiev-ziyareti-1083274914.html

Stoltenberg’den sürpriz Kiev ziyareti

Stoltenberg’den sürpriz Kiev ziyareti

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda ittifakın Ukrayna’ya verdiği sözleri tutamadığı itirafında bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, habersiz bir ziyaret için başkent... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T15:46+0300

2024-04-29T15:46+0300

2024-04-29T15:50+0300

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NATO’nun resmi internet sayfasında paylaşılan bilgide, Stoltenberg’in Kiev’e sürpriz ziyaret gerçekelştirdiği belirtilirken, başkentte kendisini ağırlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenlediği kaydedildi.Ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliğine giden ‘geri dönülmez bir yolda’ ilerlediğini vurgularken, öte yandan ittifakın bu yaz Washington'da yapılacak zirvesinde Ukrayna'nın üyeliği konusunda bir anlaşmaya varılmasını beklemediğini dile getirdiği konuşmasında, “Mutabakata ihtiyacımız var ve 32 NATO üyesinin tamamının aynı fikirde olması gerekiyor. Temmuz ayındaki zirveye kadar bu anlaşmanın sağlanacağını sanmıyorum, ancak Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırdığımızı göstereceğiz" dedi.Kiev'de bulunan NATO Genel Sekreteri, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarına öncelik vermesi gerektiğine dikkat çekerken, şu ana kadar Kiev'e hava savunma sistemleri ve mühimmat tedariki için verilen sözlerin yeterli olmadığını, ‘daha fazlasına ihtiyaç olduğunu’ ifade etti.Stoltenberg, ittifak ülkelerinin son zamanlarda Ukrayna'ya söz verdikleri askeri desteği sağlayamadıklarını ve bunun ‘sahada sonuçları’ olduğunu da sözlerine ekledi.Zelenskiy ne istiyor?Yakın zamanda Ukrayna-NATO Savunma Bakanları Konseyi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla hitap eden Zelenskiy, NATO ülkelerindeki mühimmat, hava savunma sistemi ve uzun menzilli füze eksikliğinden yakınmış, ittifak üyelerine yönelik ‘taleplerini’ 5 maddede özetlemişti.Kiev'in 7 adet Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 1 milyon top mermisi, uzun menzilli füze ve modern savaş uçakları tedarik edilmesini talep etmişti.Zelenskiy, sunduğu beşinci ve son maddesinde dile getirdiği talebinde ise ortaklarına karar alma konusundaki yavaşlıkları nedeniyle sitemde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/nato-genel-sekteri-stoltenbergden-itiraf-ukraynaya-verdigimiz-sozleri-tutamadik-1083181766.html

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