https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/arastirmaci-koc-abd-elitleri-trumpin-kazanmasi-durumunda-yardimlari-kesmesine-engel-olmak-istiyor-1083326170.html

Araştırmacı Koç: ABD elitleri, Trump’ın kazanması durumunda yardımları kesmesine engel olmak istiyor

Araştırmacı Koç: ABD elitleri, Trump’ın kazanması durumunda yardımları kesmesine engel olmak istiyor

Sputnik Türkiye

Washington ile Kiev arasında ‘Savaşın sürdürülmesi’ planı ABD kamuoyunda tepki gördü. Planı Sputnik’e değerlendiren Foreign Press Review Editörü ve Araştırmacı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T16:57+0300

2024-04-30T16:57+0300

2024-04-30T16:57+0300

ukrayna krizi

abd

seçim

joe biden

donald trump

abd seçimleri

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

yardım

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Ukrayna’ya yönelik olarak 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketi senatoda onaylandı. Bu onay ABD kamuoyunda tartışmaya neden oldu. ABD kamuoyunda ‘Amerikan halkının vergisi Ukrayna'da harcanıyor’ tepkilerini beraberinde getirdi. Amerikalı girişimci Elon Musk da ABD ile Ukrayna arasında görüşmeleri devam eden 'savaşın sürdürülmesi' planına sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi.Eğer Kiev ile Washington arasındaki anlaşma gerçekleşirse, 10 yıl sürecek bu anlaşmayı gelecek ABD başkanları da engellemeyecek. ABD 10 yıl boyunca Kiev’e silah göndermeye devam edecek.Foreign Press Review Editörü ve Araştırmacı Şanlı Bahadır Koç Sputnik’e Biden yönetiminin 61 milyar dolarlık yardım kararı ve savaşı sürdürme planın amacını şu şekilde özetledi:‘Olan Ukrayna'ya oluyor’ABD’nin biz para veriyoruz, asker kaybetmiyoruz anlayışı ile hareket ettiğini vurgulayan Koç “Bu savaş bence engellenebilirdi. Bu savaşı engellemek için ABD, Rusya, Avrupalılar yapabilecekleri bütün adımları atmadılar. Atsalardı yine savaş çıksabile bu denemiş olurdu. Ukrayna’nın Avrupa’da diğer örnekleri olan Avusturya, Finlandiya gibi tarafsız ülke olması, güvenliğinin garanti altına alınması, orada ABD veya batı askerinin olmayacağının garantisinin verilmesi, Rusya’nın da orayı işgal etmemesi formülü uygulanabilirdi. Bu yeterince denenmedi. Çok hızlı bir şekilde savaş safhasına geçildi. ABD’liler oralı olmadılar, Rusya zamanın aleyhine işlediğini düşündü. Bugüne gelirsek Batı ‘burada tek askerimiz ölemeden Rusya'yı kanatıyoruz, aynı zamanda Çin’e de mesaj veriyoruz’ düşüncesi içinde. Olan Ukrayna'ya oluyor. 6-7 milyon insan ülkelerini terk etti. Büyük ekonomik kayıplar var. Ukrayna demografik olarak problemli bir ülkeydi. Şu anda yirmili yaşlarda olan nesil Ukrayna’da çok az. 1990 sonrasında doğum oranlarının düşmesiyle beraber Ukrayna’nın nüfusu mevcut prodüksiyonlarda 20-25 milyonlara bile düşebilir. Bu savaş engellenebilirdi. Türkiye’de kendi çapında çaba gösterdi. İstanbul’da taraflar toplandı. O formül üzerinden gidilebilirdi” dedi.‘Trump’ın elini bağlamak istiyorlar’ABD’de gerçekleşecek seçimlere dikkat çeken Şanlı Bahadır Koç sözlerini şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/1083280770.html

ukrayna

rusya

çin

kiev

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