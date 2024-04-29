https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/istanbul-havalimani-rekor-kirdi-15-21-nisanda-avrupanin-en-yogun-havalimani-oldu-1083268211.html

İstanbul Havalimanı rekor kırdı: 15-21 Nisan'da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı rekor kırdı: 15-21 Nisan'da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı, 15-21 Nisan'da günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T13:25+0300

2024-04-29T13:25+0300

2024-04-29T13:25+0300

istanbul havalimanı

avrupa

rekor

yolcu uçağı

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uçak

yaşam

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.İstanbul Havalimanı'nı günlük 1314 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1306 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

istanbul havalimanı

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Sputnik Türkiye

istanbul havalimanı, avrupa, rekor, yolcu uçağı, yolcu, uçak