https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/istanbul-havalimani-rekor-kirdi-15-21-nisanda-avrupanin-en-yogun-havalimani-oldu-1083268211.html
İstanbul Havalimanı rekor kırdı: 15-21 Nisan'da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı rekor kırdı: 15-21 Nisan'da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı, 15-21 Nisan'da günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T13:25+0300
2024-04-29T13:25+0300
2024-04-29T13:25+0300
istanbul havalimanı
avrupa
rekor
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yolcu
uçak
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.İstanbul Havalimanı'nı günlük 1314 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1306 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.
istanbul havalimanı
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istanbul havalimanı, avrupa, rekor, yolcu uçağı, yolcu, uçak
istanbul havalimanı, avrupa, rekor, yolcu uçağı, yolcu, uçak
İstanbul Havalimanı rekor kırdı: 15-21 Nisan'da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 15-21 Nisan'da günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1314 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1306 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.