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ABD Federal Havacılık İdaresi harekete geçti: 'Gerçekten' bir UFO görüldü
ABD Federal Havacılık İdaresi harekete geçti: 'Gerçekten' bir UFO görüldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York eyaletinin tam üzerinde siyah silindire benzeyen bir UFO kaydeden genç kadın dünya medyasında ses getirdi. Siyah ve silindire benzeyen ne... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T11:52+0300
2024-04-29T11:53+0300
yaşam
abd
abd federal havacılık idaresi (faa)
ufo
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New York eyaletinde bir genç kadının kaydettiği siyah silindir şeklindeki UFO görüntüleri, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. New York'un üzerinde ilerlerken camdan dışarı bakan bir çocuk annesi, hemen telefonuna sarıldı ve o anları kayda aldı. Siyah ve silindire benzeyen ne olduğu tespit edilemeyen UFO için ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuya ilişkin inceleme başlattı.Genç kadının kaydettiği görüntülerde beliren siyah ve silindir şeklindeki nesne, bilim insanları ve UFO meraklıları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak ne olduğu konusunda net bir açıklama yapılamadı.ABD'de bir televizyon kanalına gördüklerini anlatan Reyes ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Görüntüyü başka yolcular da gördü" dedi ve söz konusu video kaydını eski ABD askeri olan babasına dahi gönderdiğini ifade etti.Dünyaca ünlü UFO dedektifi Ben Hansen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın alışılmadık olduğunu belirtti ve "Gerçek olmadığına dair bir kanıt bulamadık. Bu alışılmadık bir durum" ifadelerini kullandı.ABD ilk kez UFO'ların varlığını kabul etmiştiGeçen yaz aylarında NASA gökyüzünde kaydedilen bilinmeyen cisimlere dair bir panel düzenledi. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'tanımlanamayan hava olguları' olarak adlandırılan ve daha çok UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan nesnelerin araştırılması için oluşturduğu panel kuruluşundan beri bulguları paylaşmak üzere kamuoyuna açık ilk toplantısını gerçekleştirdi, bu panelle birlikte ABD ilk kez UFO'ların varlığını kabul etmişti.Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar on binlerce UFO görüldü, bu UFO'ların bazıları devlete ait askeri teknolojiler olsa da bazılarının ne olduğu hala bilinmiyor. Pentagon'un yayınladığı gizli bilgilerde dahi bilinmeyen UFO'ların olduğu yazılıyor.UFO nedir?İlk anlamıyla aslında UFO, normal ve bilimsel sebeplerle açıklanamayan gökyüzü cisimlerini işaret ediyor. Ancak bu, gökyüzünde görülen cisimlerin dünya dışı canlılara ait olduğu anlamına gelmiyor. Hatta genellikle uzmanlar, insan eliyle geliştirilmiş yeni teknolojilerden söz ediyor.Ufo açılımı ise (İngilizce: "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne kısaltmasından geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/son-gerceklesmesinde-bitkileri-olusturan-olay-1-milyar-yil-sonra-yeniden-gozlemlendi-1083127422.html
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ufo açılımı, ufa nedir, ufo nedir ne ise yarar
ufo açılımı, ufa nedir, ufo nedir ne ise yarar

ABD Federal Havacılık İdaresi harekete geçti: 'Gerçekten' bir UFO görüldü

11:52 29.04.2024 (güncellendi: 11:53 29.04.2024)
© AFP 2023 / HANDOUTPentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video
Pentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / HANDOUT
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ABD'nin New York eyaletinin tam üzerinde siyah silindire benzeyen bir UFO kaydeden genç kadın dünya medyasında ses getirdi. Siyah ve silindire benzeyen ne olduğu tespit edilemeyen UFO için Federal Havacılık İdaresi devreye girdi. Dünyaca ünlü UFO dedektifi Ben Hansen "Gerçek olmadığına dair bir kanıt bulamadık, bu alışılmadık bir durum" dedi.
New York eyaletinde bir genç kadının kaydettiği siyah silindir şeklindeki UFO görüntüleri, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. New York'un üzerinde ilerlerken camdan dışarı bakan bir çocuk annesi, hemen telefonuna sarıldı ve o anları kayda aldı. Siyah ve silindire benzeyen ne olduğu tespit edilemeyen UFO için ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuya ilişkin inceleme başlattı.
Genç kadının kaydettiği görüntülerde beliren siyah ve silindir şeklindeki nesne, bilim insanları ve UFO meraklıları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak ne olduğu konusunda net bir açıklama yapılamadı.
ABD'de bir televizyon kanalına gördüklerini anlatan Reyes ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Görüntüyü başka yolcular da gördü" dedi ve söz konusu video kaydını eski ABD askeri olan babasına dahi gönderdiğini ifade etti.
Dünyaca ünlü UFO dedektifi Ben Hansen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın alışılmadık olduğunu belirtti ve "Gerçek olmadığına dair bir kanıt bulamadık. Bu alışılmadık bir durum" ifadelerini kullandı.

ABD ilk kez UFO'ların varlığını kabul etmişti

Geçen yaz aylarında NASA gökyüzünde kaydedilen bilinmeyen cisimlere dair bir panel düzenledi. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'tanımlanamayan hava olguları' olarak adlandırılan ve daha çok UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan nesnelerin araştırılması için oluşturduğu panel kuruluşundan beri bulguları paylaşmak üzere kamuoyuna açık ilk toplantısını gerçekleştirdi, bu panelle birlikte ABD ilk kez UFO'ların varlığını kabul etmişti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar on binlerce UFO görüldü, bu UFO'ların bazıları devlete ait askeri teknolojiler olsa da bazılarının ne olduğu hala bilinmiyor. Pentagon'un yayınladığı gizli bilgilerde dahi bilinmeyen UFO'ların olduğu yazılıyor.

UFO nedir?

İlk anlamıyla aslında UFO, normal ve bilimsel sebeplerle açıklanamayan gökyüzü cisimlerini işaret ediyor. Ancak bu, gökyüzünde görülen cisimlerin dünya dışı canlılara ait olduğu anlamına gelmiyor. Hatta genellikle uzmanlar, insan eliyle geliştirilmiş yeni teknolojilerden söz ediyor.
Ufo açılımı ise (İngilizce: "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne kısaltmasından geliyor.
Hücre - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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Son gerçekleşmesinde bitkileri oluşturan olay 1 milyar yıl sonra yeniden gözlemlendi
25 Nisan, 06:14
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