https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/5-yil-sonra-bir-ilk-asgari-ucret-emekli-maasi-mesai-saati-ve-kidem-tazminati-dahil-her-sey-masada-1083257044.html

5 yıl sonra bir ilk: Asgari ücret, emekli maaşı, mesai saati ve kıdem tazminatı dahil her şey masada

5 yıl sonra bir ilk: Asgari ücret, emekli maaşı, mesai saati ve kıdem tazminatı dahil her şey masada

Sputnik Türkiye

Bugün gerçekleşecek olan Çalışma Meclisi toplantısı, çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların masaya yatırılmasına ev sahipliği yapacak. 5 yıl aradan... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T08:45+0300

2024-04-29T08:45+0300

2024-04-29T08:52+0300

ekonomi

meclis

maaş

brüt maaş

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eşit maaş

maaş krizi

yüksek maaş

kök maaş

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ve başkanlığıyla toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde 5 yıl aranın yeniden toplanıyor.Çalışma Meclisi toplantısının ana gündem maddeleri arasında asgari ücret belirlenmesi, emekli maaşlarının düzenlenmesi, kıdem tazminatı konusundaki mevcut düzenlemenin revize edilip edilmeyeceği ve esnek çalışma düzenlemeleri bulunuyor. Bu konular, hem işçi sendikaları ve işverenler hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.Çalışma Meclisi toplantısının sonuçları, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli etkileri olacak. Özellikle Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili taraflarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak. Görüşme sonrası alınacak kararlar, Türkiye'nin çalışma hayatını derinden etkilemesi bekleniyor. Erdoğan taraflarla 30 Nisan'da Beştepe'deki programda görüşecek.32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri görüşülecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

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