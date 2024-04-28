https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/rus-ordusu-nikolayeve-yonelik-saldirida-14-yabanci-parali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1083249060.html

Rus ordusu Nikolayev’e yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi

Rus ordusu Nikolayev’e yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun kente yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T21:19+0300

2024-04-28T21:19+0300

2024-04-28T21:19+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

nikolayev

sergey lebedev

azov taburu

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Lebedev, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Nikolayev kentine yönelik saldırısı ile ilgili yeni bilgilere yer verdi.“Direnişin gözlemlerine göre Namıyv semtindeki morga en az 14 ölü götürüldü” diyen Lebedev, ayrıca 8 yaralının aynı semtte yer alan hastaneye kaldırıldığı, diğer hastalardan ayrı tutulan yaralıların ikisinin durumunun ciddi, 6 kişinin durumunun ise stabil olduğu bilgisini verdi.Yeraltı örgütün verdiği bilgiye göre bu sabahki saldırıda, yabancı paralı askerlerin yerleştiği Rivyera ve Helen otelleri hedef alındı. Saldırının ardından otellere 8 ambulans aracı geldi, binaların girişleri askerler ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından tutuldu.Nikolaev direnişçilerinin vurulan otellerde İngilizce konuşan yabancı askeri personelin olduğunu tespit ettiğine dikkat çeken Lebedev, ayrıca Nikolaev’de Kanadalıların, Amerikalıların ve diğer yabancıların göründüğünü vurguladı.‘Nikolaev’de yabancı eğitmenler Ukraynalı deniz piyadelerini eğitiyor’Rus ordusunun ayrıca Nikolaev’de yine yabancı paralı askerlerle bağlantılı olan 61 Komünar Gemi Yapım Fabrikası’na da saldırı düzenlediğini söyleyen Lebedev, “61 Komünar Fabrikası’nda İngilizce konuşan eğitmenler tarafından denizde sabotaj konusunda eğitilen Ukraynalı denizcilere ev sahipliği yapıyor. Tesiste aynı zamanda insansız su araçlarının montajı da yapılıyor” diye konuştu.Yeraltı grubunun koordinatörü ayrıca yakın zamanda Azov Taburu’ndan 100’e yakın militanın tesise geldiği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-ordusu-nikolayev-bolgesindeki-askeri-ussu-vurdu-1083221151.html

nikolayev

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rus ordusu, nikolayev, sergey lebedev, azov taburu