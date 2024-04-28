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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/rus-ordusu-nikolayeve-yonelik-saldirida-14-yabanci-parali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1083249060.html
Rus ordusu Nikolayev’e yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi
Rus ordusu Nikolayev’e yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun kente yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T21:19+0300
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ukrayna krizi
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nikolayev
sergey lebedev
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Lebedev, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Nikolayev kentine yönelik saldırısı ile ilgili yeni bilgilere yer verdi.“Direnişin gözlemlerine göre Namıyv semtindeki morga en az 14 ölü götürüldü” diyen Lebedev, ayrıca 8 yaralının aynı semtte yer alan hastaneye kaldırıldığı, diğer hastalardan ayrı tutulan yaralıların ikisinin durumunun ciddi, 6 kişinin durumunun ise stabil olduğu bilgisini verdi.Yeraltı örgütün verdiği bilgiye göre bu sabahki saldırıda, yabancı paralı askerlerin yerleştiği Rivyera ve Helen otelleri hedef alındı. Saldırının ardından otellere 8 ambulans aracı geldi, binaların girişleri askerler ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından tutuldu.Nikolaev direnişçilerinin vurulan otellerde İngilizce konuşan yabancı askeri personelin olduğunu tespit ettiğine dikkat çeken Lebedev, ayrıca Nikolaev’de Kanadalıların, Amerikalıların ve diğer yabancıların göründüğünü vurguladı.‘Nikolaev’de yabancı eğitmenler Ukraynalı deniz piyadelerini eğitiyor’Rus ordusunun ayrıca Nikolaev’de yine yabancı paralı askerlerle bağlantılı olan 61 Komünar Gemi Yapım Fabrikası’na da saldırı düzenlediğini söyleyen Lebedev, “61 Komünar Fabrikası’nda İngilizce konuşan eğitmenler tarafından denizde sabotaj konusunda eğitilen Ukraynalı denizcilere ev sahipliği yapıyor. Tesiste aynı zamanda insansız su araçlarının montajı da yapılıyor” diye konuştu.Yeraltı grubunun koordinatörü ayrıca yakın zamanda Azov Taburu’ndan 100’e yakın militanın tesise geldiği bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-ordusu-nikolayev-bolgesindeki-askeri-ussu-vurdu-1083221151.html
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rus ordusu, nikolayev, sergey lebedev, azov taburu
rus ordusu, nikolayev, sergey lebedev, azov taburu

Rus ordusu Nikolayev’e yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi

21:19 28.04.2024
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun kente yönelik saldırıda 14 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdiğini, 8 paralı askerin ise saldırıda yaralandığını bildirdi.
Lebedev, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Nikolayev kentine yönelik saldırısı ile ilgili yeni bilgilere yer verdi.
“Direnişin gözlemlerine göre Namıyv semtindeki morga en az 14 ölü götürüldü” diyen Lebedev, ayrıca 8 yaralının aynı semtte yer alan hastaneye kaldırıldığı, diğer hastalardan ayrı tutulan yaralıların ikisinin durumunun ciddi, 6 kişinin durumunun ise stabil olduğu bilgisini verdi.
Yeraltı örgütün verdiği bilgiye göre bu sabahki saldırıda, yabancı paralı askerlerin yerleştiği Rivyera ve Helen otelleri hedef alındı. Saldırının ardından otellere 8 ambulans aracı geldi, binaların girişleri askerler ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından tutuldu.
Nikolaev direnişçilerinin vurulan otellerde İngilizce konuşan yabancı askeri personelin olduğunu tespit ettiğine dikkat çeken Lebedev, ayrıca Nikolaev’de Kanadalıların, Amerikalıların ve diğer yabancıların göründüğünü vurguladı.

‘Nikolaev’de yabancı eğitmenler Ukraynalı deniz piyadelerini eğitiyor’

Rus ordusunun ayrıca Nikolaev’de yine yabancı paralı askerlerle bağlantılı olan 61 Komünar Gemi Yapım Fabrikası’na da saldırı düzenlediğini söyleyen Lebedev, “61 Komünar Fabrikası’nda İngilizce konuşan eğitmenler tarafından denizde sabotaj konusunda eğitilen Ukraynalı denizcilere ev sahipliği yapıyor. Tesiste aynı zamanda insansız su araçlarının montajı da yapılıyor” diye konuştu.
Yeraltı grubunun koordinatörü ayrıca yakın zamanda Azov Taburu’ndan 100’e yakın militanın tesise geldiği bilgisini verdi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu Nikolayev bölgesindeki askeri üssü vurdu
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