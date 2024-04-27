https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-ordusu-nikolayev-bolgesindeki-askeri-ussu-vurdu-1083221151.html
Rus ordusu Nikolayev bölgesindeki askeri üssü vurdu
Rus ordusu Nikolayev bölgesindeki askeri üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Nikolayev bölgesindeki Martınovka üssünde içinde askeri... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T18:32+0300
2024-04-27T18:32+0300
2024-04-27T18:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nikolayev
hava üssü
mühimmat deposu
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081315087_0:88:3142:1855_1920x0_80_0_0_600c293e991c91709664ca235baa17ba.jpg
Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Martınovka üssünün Kırım ve diğer Rus bölgelerine yönelik saldırılar için hazırlandığını belirtti.Lebedev, “Yeraltı örgütü üyeleri, Cuma akşamı saat 22.50’de Voznesenskiy bölgesindeki Martınovka üssüne saldırı düzenlendiğini bildirdi. Dün, Martınovka ve Nikolayev yönünden Pervomaysk ve Odessa’ya doğru hareket eden uçaklar tespit edildi. Patlamanın gücüne bakılırsa, askeri mühimmatın bulunduğu depo vuruldu” dedi.Lebedev, Martınovka'nın yeni Rus bölgeleri ve Kırım'a yönelik saldırılar için hazırlandığını belirterek, birkaç hafta önce, askeri üssün çevresine sahte hedefler yerleştirilmeye başlandığını kaydetti.
ukrayna
nikolayev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081315087_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f704b2354c4d11196c17f93a5e0227b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, nikolayev, hava üssü, mühimmat deposu, rus ordusu
ukrayna, nikolayev, hava üssü, mühimmat deposu, rus ordusu
Rus ordusu Nikolayev bölgesindeki askeri üssü vurdu
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Nikolayev bölgesindeki Martınovka üssünde içinde askeri mühimmat bulunan bir depoyu vurduğunu bildirdi.
Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Martınovka üssünün Kırım ve diğer Rus bölgelerine yönelik saldırılar için hazırlandığını belirtti.
Lebedev, “Yeraltı örgütü üyeleri, Cuma akşamı saat 22.50’de Voznesenskiy bölgesindeki Martınovka üssüne saldırı düzenlendiğini bildirdi. Dün, Martınovka ve Nikolayev yönünden Pervomaysk ve Odessa’ya doğru hareket eden uçaklar tespit edildi. Patlamanın gücüne bakılırsa, askeri mühimmatın bulunduğu depo vuruldu” dedi.
Lebedev, Martınovka'nın yeni Rus bölgeleri ve Kırım'a yönelik saldırılar için hazırlandığını belirterek, birkaç hafta önce, askeri üssün çevresine sahte hedefler yerleştirilmeye başlandığını kaydetti.