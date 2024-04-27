https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-ordusu-nikolayev-bolgesindeki-askeri-ussu-vurdu-1083221151.html

Rus ordusu Nikolayev bölgesindeki askeri üssü vurdu

Rus ordusu Nikolayev bölgesindeki askeri üssü vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Nikolayev bölgesindeki Martınovka üssünde içinde askeri... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T18:32+0300

2024-04-27T18:32+0300

2024-04-27T18:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nikolayev

hava üssü

mühimmat deposu

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081315087_0:88:3142:1855_1920x0_80_0_0_600c293e991c91709664ca235baa17ba.jpg

Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Martınovka üssünün Kırım ve diğer Rus bölgelerine yönelik saldırılar için hazırlandığını belirtti.Lebedev, “Yeraltı örgütü üyeleri, Cuma akşamı saat 22.50’de Voznesenskiy bölgesindeki Martınovka üssüne saldırı düzenlendiğini bildirdi. Dün, Martınovka ve Nikolayev yönünden Pervomaysk ve Odessa’ya doğru hareket eden uçaklar tespit edildi. Patlamanın gücüne bakılırsa, askeri mühimmatın bulunduğu depo vuruldu” dedi.Lebedev, Martınovka'nın yeni Rus bölgeleri ve Kırım'a yönelik saldırılar için hazırlandığını belirterek, birkaç hafta önce, askeri üssün çevresine sahte hedefler yerleştirilmeye başlandığını kaydetti.

ukrayna

nikolayev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, nikolayev, hava üssü, mühimmat deposu, rus ordusu