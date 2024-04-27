https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/narkocelik-14-operasyonu-42-ilde-321-zehir-taciri-yakalandi-1083202478.html

Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 zehir taciri yakalandı

Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 zehir taciri yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-14' operasyonlarında 321 şüphelinin yakalandığını, 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T09:17+0300

2024-04-27T09:17+0300

2024-04-27T09:17+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

istanbul emniyet müdürlüğü

samsun emniyet müdürlüğü

gaziantep emniyet müdürlüğü

adana emniyet müdürlüğü

torbacı

diyarbakır emniyet müdürlüğü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 ay içerisinde uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik toplam 39 bin 661 operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 121 ton uyuşturucu madde, 42 milyon uyuşturucu hap ve 157 milyon kök kenevir ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 310 bin 639 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 28 bin 44'ünün tutuklandığını, 12 bin 554'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.Bakan Yerlikaya, 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter ile 44 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonların, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde 'Narkoçelik-14' çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.Yerlikaya bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle duyurdu:İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-hakki-saralin-yaptigi-suc-orgutu-cokertildi-1083171153.html

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Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, istanbul emniyet müdürlüğü, samsun emniyet müdürlüğü, gaziantep emniyet müdürlüğü, adana emniyet müdürlüğü, torbacı, diyarbakır emniyet müdürlüğü