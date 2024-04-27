https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/narkocelik-14-operasyonu-42-ilde-321-zehir-taciri-yakalandi-1083202478.html
Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 zehir taciri yakalandı
Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 zehir taciri yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-14' operasyonlarında 321 şüphelinin yakalandığını, 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T09:17+0300
2024-04-27T09:17+0300
2024-04-27T09:17+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
istanbul emniyet müdürlüğü
samsun emniyet müdürlüğü
gaziantep emniyet müdürlüğü
adana emniyet müdürlüğü
torbacı
diyarbakır emniyet müdürlüğü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 ay içerisinde uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik toplam 39 bin 661 operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 121 ton uyuşturucu madde, 42 milyon uyuşturucu hap ve 157 milyon kök kenevir ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 310 bin 639 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 28 bin 44'ünün tutuklandığını, 12 bin 554'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.Bakan Yerlikaya, 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter ile 44 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonların, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde 'Narkoçelik-14' çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.Yerlikaya bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle duyurdu:İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-hakki-saralin-yaptigi-suc-orgutu-cokertildi-1083171153.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, istanbul emniyet müdürlüğü, samsun emniyet müdürlüğü, gaziantep emniyet müdürlüğü, adana emniyet müdürlüğü, torbacı, diyarbakır emniyet müdürlüğü
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, istanbul emniyet müdürlüğü, samsun emniyet müdürlüğü, gaziantep emniyet müdürlüğü, adana emniyet müdürlüğü, torbacı, diyarbakır emniyet müdürlüğü
Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-14' operasyonlarında 321 şüphelinin yakalandığını, 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 ay içerisinde uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik toplam 39 bin 661 operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 121 ton uyuşturucu madde, 42 milyon uyuşturucu hap ve 157 milyon kök kenevir ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 310 bin 639 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 28 bin 44'ünün tutuklandığını, 12 bin 554'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.
Bakan Yerlikaya, 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter ile 44 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonların, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde 'Narkoçelik-14' çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.
Yerlikaya bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle duyurdu:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
4.6 kg kimyasal madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
7️2 sokak satıcısı yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
62 kg skunk ele geçirildi.
Muhtelif miktarda toz esrar ve metafetamin ele geçirildi.
2 zehir Taciri yakalandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
110 kg skunk ele geçirildi.
2 zehir taciri yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
27 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
2 zehir taciri yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
15 bin 802 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
2 zehir taciri yakalandı.
Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.