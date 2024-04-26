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Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-32 Operasyonu'nda elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı organize suç örgütünün... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.
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ali yerlikaya, operasyon
ali yerlikaya, operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

08:32 26.04.2024 (güncellendi: 08:52 26.04.2024)
© İHA / İHA-AW187060operasyon, Ali Yerlikaya
operasyon, Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA / İHA-AW187060
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-32 Operasyonu'nda elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.
Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.
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