https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-hakki-saralin-yaptigi-suc-orgutu-cokertildi-1083171153.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-32 Operasyonu'nda elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı organize suç örgütünün... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T08:32+0300

2024-04-26T08:32+0300

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.

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ali yerlikaya, operasyon