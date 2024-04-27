https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bakan-isikhandan-asgari-ucrete-ara-zam-aciklamasi-1083212029.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zamma ilişkin sorulan soruya "Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T14:37+0300
2024-04-27T14:37+0300
2024-04-27T14:37+0300
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
2024
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Işıkhan asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuşarak şunları söyledi:Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.'1 Mayıs'ta Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek'Bakan Işıkhan, 1 Mayıs tartışmalarına ilişkin ise "1 Mayıs'ın resmi tatil olması olumlu bir gelişmedir. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin veriliyor. Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kdv-duzenlemesini-degerlendirdi-artis-yapilmadi-duzenleme-yapildi-1083208344.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_d1eb50d2d7f41c9365de0311a50a3dfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zamma ilişkin sorulan soruya "Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Işıkhan asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuşarak şunları söyledi:
"Asgari ücreti hükümet belirlemez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor."
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
'1 Mayıs'ta Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek'
Bakan Işıkhan, 1 Mayıs tartışmalarına ilişkin ise "1 Mayıs'ın resmi tatil olması olumlu bir gelişmedir. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin veriliyor. Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek" ifadelerini kullandı.