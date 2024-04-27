https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bakan-isikhandan-asgari-ucrete-ara-zam-aciklamasi-1083212029.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zamma ilişkin sorulan soruya "Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T14:37+0300

2024-04-27T14:37+0300

2024-04-27T14:37+0300

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

2024

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Işıkhan asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuşarak şunları söyledi:Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.'1 Mayıs'ta Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek'Bakan Işıkhan, 1 Mayıs tartışmalarına ilişkin ise "1 Mayıs'ın resmi tatil olması olumlu bir gelişmedir. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin veriliyor. Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek" ifadelerini kullandı.

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