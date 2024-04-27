https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kdv-duzenlemesini-degerlendirdi-artis-yapilmadi-duzenleme-yapildi-1083208344.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KDV düzenlemesini değerlendirdi: 'Artış yapılmadı, düzenleme yapıldı'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KDV düzenlemesini değerlendirdi: 'Artış yapılmadı, düzenleme yapıldı'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ,gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin yaptığı... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T12:33+0300

2024-04-27T12:33+0300

2024-04-27T12:33+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

kdv

katma değer vergisi (kdv)

artış

düzenleme

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.Şimşek paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/resmi-gazetede-yayimlandi-lokanta-ve-kafelerde-kdv-duzenlemesi-1083200894.html

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hazine ve maliye bakanı şimşek, kdv düzenlemesi, bakan şimşek kdv