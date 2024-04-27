https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kdv-duzenlemesini-degerlendirdi-artis-yapilmadi-duzenleme-yapildi-1083208344.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KDV düzenlemesini değerlendirdi: 'Artış yapılmadı, düzenleme yapıldı'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KDV düzenlemesini değerlendirdi: 'Artış yapılmadı, düzenleme yapıldı'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ,gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin yaptığı... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T12:33+0300
2024-04-27T12:33+0300
2024-04-27T12:33+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
kdv
katma değer vergisi (kdv)
artış
düzenleme
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.Şimşek paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/resmi-gazetede-yayimlandi-lokanta-ve-kafelerde-kdv-duzenlemesi-1083200894.html
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hazine ve maliye bakanı şimşek, kdv düzenlemesi, bakan şimşek kdv
hazine ve maliye bakanı şimşek, kdv düzenlemesi, bakan şimşek kdv
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KDV düzenlemesini değerlendirdi: 'Artış yapılmadı, düzenleme yapıldı'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ,gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmesinde KDV artışı yapılmadığını, KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldığını dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı" ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Şimşek paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.