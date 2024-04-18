https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rus-ordusu-ukraynanin-batisindaki-askeri-tesisleri-vurdu-1082893390.html

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki askeri tesisleri vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki askeri tesisleri vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya ordusunun Ukrayna'nın batı kesiminde bulunan bazı askeri tesisleri... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T10:17+0300

2024-04-18T10:17+0300

2024-04-18T10:17+0300

savunma

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

ivano-frankovsk

bombardıman

savaş uçağı

herson

rus ordusu

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Sputnik'e konuşan Lebedev, Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın batısında yer alan İvano-Frankovsk kentindeki askeri tesislere ve İvano-Frankovsk Bölgesi'nin Kolomiya kentindeki bir hava üssüne bombardıman düzenlediğini belirtti.Lebedev, "Sabah 06:40'ta İvano-Frankovsk Bölgesi'ndeki Kolomiya kentinde bulunan bir hava üssü vuruldu, patlama oldu ve ambulanslar geldi. Saat 06:45, 06:50 ve 07:05'te İvano-Frankovsk kentindeki depolar vuruldu, kentin üzerinde kıvılcımlarla dolu bir duman bulutu yükseldi ve patlamalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.'Herson'daki Ukrayna topçu mevzileri de vuruldu'Bu arada Lebedev, Rus güçlerinin Rusya'ya bağlı Herson Bölgesi'nde Kiev'in kontrolü altındaki Berislav şehri yakınındaki Ukrayna topçu mevzilerini bombaladığını söyledi. Lebedev, vurulan mevzilerin Ukrayna ordusu tarafından Kahovka kentine saldırmak için kullanıldığını bildirdi. Lebedev, Rus savaş uçaklarının Kiev'in kontrolü altındaki İvanovka, Novotyaginka ve Zmiyevka'ya düzenlediği bombardımanlarda yaklaşık 30 Ukrayna askerinin öldüğü bilgisini de paylaştı.Pazartesi günkü demecinde Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukraynalı güçlerin kontrolü altındaki Slavyansk kentinde konuşlu Fransız paralı askerleri vurduğunu belirtmişti. Lebedev, Rus ordusunun Fransız paralı askerlere yönelik bombardımanı sonrası Slavyansk kentinin üçte birinin ordu tarafından abluka altına alındığını, sokakta herkesin evraklarının ve cep telefonlarının kontrol edildiğini belirterek henüz teyit edilmemiş verilere göre Pavlograd'dan bölgeye ambulanslar gittiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-ordusu-slavyanskta-bulunan-fransiz-parali-askerleri-vurdu-1082772349.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, ivano-frankovsk, bombardıman, savaş uçağı, herson, rus ordusu, ukrayna ordusu, askeri faaliyet