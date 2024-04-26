https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/nato-uyum-surecini-tamamlayan-isvecin-ilk-askeri-hangi-ulkeye-gonderecegi-belli-oldu--1083173340.html
NATO uyum sürecini tamamlayan İsveç'in ilk hangi ülkeye asker göndereceği belli oldu
NATO uyum sürecini tamamlayan İsveç'in ilk hangi ülkeye asker göndereceği belli oldu
Sputnik Türkiye
İsveç, 2025 yılının başında Letonya'ya asker göndereceğini açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T10:05+0300
2024-04-26T10:05+0300
2024-04-26T10:08+0300
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2022 yılında NATO üyeliğine başvuran ve devamında üye olan İsveç, NATO kuvvetlerine uyum sürecini tamamladıklarını belirterek 2025 yılında Letonya'ya asker göndereceğini açıkladı. Letonya Bakanlar Kurulu Başkanı Evika Silnei ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 2025 yılının başında Leopark tankları ve askeri araçlarla beraber 600 askerin Kanada'nın misyonu önderliğinde gönderileceğini belirtti. Geçen ay NATO'ya katılan İsveç, ittifakın 32'inci üye devleti olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/natonun-yeni-lideri-olmak-icin-aday-olmustu-rutte-destek-almak-icin-erdogan-ile-gorusecek-1083172577.html
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isveç, nato, letonyalı , asker
isveç, nato, letonyalı , asker
NATO uyum sürecini tamamlayan İsveç'in ilk hangi ülkeye asker göndereceği belli oldu
10:05 26.04.2024 (güncellendi: 10:08 26.04.2024)
İsveç, 2025 yılının başında Letonya'ya asker göndereceğini açıkladı.
2022 yılında NATO üyeliğine başvuran ve devamında üye olan İsveç, NATO kuvvetlerine uyum sürecini tamamladıklarını belirterek 2025 yılında Letonya'ya asker göndereceğini açıkladı.
Letonya Bakanlar Kurulu Başkanı Evika Silnei ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 2025 yılının başında Leopark tankları ve askeri araçlarla beraber 600 askerin Kanada'nın misyonu önderliğinde gönderileceğini belirtti.
Geçen ay NATO'ya katılan İsveç, ittifakın 32'inci üye devleti olmuştu.