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LeBron'ın çabaları yeterli olmadı: Lakers, play-off'ta üçüncü kez Nuggets'a yenildi
LeBron'ın çabaları yeterli olmadı: Lakers, play-off'ta üçüncü kez Nuggets'a yenildi
Sputnik Türkiye
Nuggets, LeBron James'in de bulunduğu Lakers'ı tekrar yenerek durumu 3-0'a getirdi. Bir maç daha yenmesi halinde Nuggets, ilk yarı finale çıkan takım olabilir. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Denver Nuggets, NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'ı 112-105'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-0 yaparak yarı finale büyük bir adım attı. Nuggets, Aaron Gordon'un 29 sayı ve 15 ribaund, Nikola Jokic'in 24 sayı, 15 ribaund ve 9 asist, Jamal Murray'in 22 sayı ve 9 asist, Michael Porter'ın da 20 sayı ve 10 ribaundluk performanslarıyla galibiyete ulaştı. Lakers cephesinde ise Anthony Davis'in 33 sayı ve 15 ribaund, LeBron James'in 26 sayı ve 9 asist, Austin Reaves'ın da 22 sayı ve 5 ribaundluk katkıları yeterli olmadı. Eğer Nuggets, pazar gecesi oynanacak olan dördüncü maçı da kazanırsa, konferans yarı finaline yükselecek.Sixers, seriyi 2-1'e getirdiPhiladelphia 76ers, Doğu Konferansı eşleşmesinde New York Knicks'i 125-114 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Joel Embiid'in 50 sayı, 8 ribaund ve 4 asistlik performansı, Sixers'ın galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Tyrese Maxey 25 sayı ve 7 asist, Kelly Oubre ise 15 sayı ve 7 ribaundla katkı sağladı. Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 39 sayı ve 13 asistlik performansı, Jost Hart'ın 20 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.Orlando ikinci galibiyetini aldı Orlando Magic, Doğu Konferansı'nın bir diğer eşleşmesinde Cleveland Cavaliers'ı 121-83'lük skorla yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Pablo Banchero'nun 31 sayı ve 14 ribaund, Jalen Suggs'ın 24 sayı ve 4 ribaund, Franz Wagner'in 16 sayı ve 8 asistlik performansları Magic'in galibiyetinde etkili oldu. Cavaliers'ta ise Jarrett Allen'ın 15 sayı ve 8 ribaund, Caris LeVert'in 15 sayı ve 3 asist, Donovan Mitchell'ın da 13 sayı ve 7 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
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nba, lebron james, denver nuggets, la lakers, los angeles lakers, los angeles lakers basketbol takımı, davis, orlando magic, play-off
nba, lebron james, denver nuggets, la lakers, los angeles lakers, los angeles lakers basketbol takımı, davis, orlando magic, play-off

LeBron'ın çabaları yeterli olmadı: Lakers, play-off'ta üçüncü kez Nuggets'a yenildi

10:59 26.04.2024
© AALeBron James
LeBron James - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Nuggets, LeBron James'in de bulunduğu Lakers'ı tekrar yenerek durumu 3-0'a getirdi. Bir maç daha yenmesi halinde Nuggets, ilk yarı finale çıkan takım olabilir.
Denver Nuggets, NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'ı 112-105'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-0 yaparak yarı finale büyük bir adım attı. Nuggets, Aaron Gordon'un 29 sayı ve 15 ribaund, Nikola Jokic'in 24 sayı, 15 ribaund ve 9 asist, Jamal Murray'in 22 sayı ve 9 asist, Michael Porter'ın da 20 sayı ve 10 ribaundluk performanslarıyla galibiyete ulaştı.
Lakers cephesinde ise Anthony Davis'in 33 sayı ve 15 ribaund, LeBron James'in 26 sayı ve 9 asist, Austin Reaves'ın da 22 sayı ve 5 ribaundluk katkıları yeterli olmadı. Eğer Nuggets, pazar gecesi oynanacak olan dördüncü maçı da kazanırsa, konferans yarı finaline yükselecek.

Sixers, seriyi 2-1'e getirdi

Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı eşleşmesinde New York Knicks'i 125-114 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Joel Embiid'in 50 sayı, 8 ribaund ve 4 asistlik performansı, Sixers'ın galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Tyrese Maxey 25 sayı ve 7 asist, Kelly Oubre ise 15 sayı ve 7 ribaundla katkı sağladı. Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 39 sayı ve 13 asistlik performansı, Jost Hart'ın 20 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

Orlando ikinci galibiyetini aldı

Orlando Magic, Doğu Konferansı'nın bir diğer eşleşmesinde Cleveland Cavaliers'ı 121-83'lük skorla yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Pablo Banchero'nun 31 sayı ve 14 ribaund, Jalen Suggs'ın 24 sayı ve 4 ribaund, Franz Wagner'in 16 sayı ve 8 asistlik performansları Magic'in galibiyetinde etkili oldu. Cavaliers'ta ise Jarrett Allen'ın 15 sayı ve 8 ribaund, Caris LeVert'in 15 sayı ve 3 asist, Donovan Mitchell'ın da 13 sayı ve 7 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
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