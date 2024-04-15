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NBA'da normal sezon bitti: Play-off'ta hangi takımlar eşleşti?
NBA'da normal sezon bitti: Play-off'ta hangi takımlar eşleşti?
Sputnik Türkiye
NBA'de normal sezon maçları tamamlanırken, play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon, 15 maçla tamamlandı. Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-116'lık skorla mağlup etti. Sezonu 46 galibiyetle tamamlayan Warriors'ta Klay Thompson 25, Andrew Wiggins de 19 sayı kaydetti. Jazz'da 30 dakika parkede kalan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribaundla double-double yaptı. Play-off ve play-in eşleşmeleri belli olduNBA'de normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu. Ligde play-in maçları 17-20 Nisan'da, play-off karşılaşmaları ise 21 Nisan'da başlayacak.Eşleşmeler şu şekilde:Play-inBatı KonferansıSacramento Kings (9) - Golden State Warriors (10)New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)Doğu KonferansıChicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)Play-offBatı KonferansıOklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takımLos Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takımDoğu KonferansıBoston Celtics (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takımCleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım
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NBA'da normal sezon bitti: Play-off'ta hangi takımlar eşleşti?

10:47 15.04.2024 (güncellendi: 10:49 15.04.2024)
© WU HONGNBA
NBA - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© WU HONG
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NBA'de normal sezon maçları tamamlanırken, play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon, 15 maçla tamamlandı.
Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-116'lık skorla mağlup etti. Sezonu 46 galibiyetle tamamlayan Warriors'ta Klay Thompson 25, Andrew Wiggins de 19 sayı kaydetti.
Jazz'da 30 dakika parkede kalan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribaundla double-double yaptı.

Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu

NBA'de normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu. Ligde play-in maçları 17-20 Nisan'da, play-off karşılaşmaları ise 21 Nisan'da başlayacak.
Eşleşmeler şu şekilde:

Play-in

Batı Konferansı

Sacramento Kings (9) - Golden State Warriors (10)
New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)

Doğu Konferansı

Chicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)
Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)

Play-off

Batı Konferansı
Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
Los Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)
Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)
Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı

Boston Celtics (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)
Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)
New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım
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