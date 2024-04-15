NBA'da normal sezon bitti: Play-off'ta hangi takımlar eşleşti?
10:47 15.04.2024 (güncellendi: 10:49 15.04.2024)
© WU HONGNBA
© WU HONG
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NBA'de normal sezon maçları tamamlanırken, play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon, 15 maçla tamamlandı.
Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-116'lık skorla mağlup etti. Sezonu 46 galibiyetle tamamlayan Warriors'ta Klay Thompson 25, Andrew Wiggins de 19 sayı kaydetti.
Jazz'da 30 dakika parkede kalan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribaundla double-double yaptı.
Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu
NBA'de normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu. Ligde play-in maçları 17-20 Nisan'da, play-off karşılaşmaları ise 21 Nisan'da başlayacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Play-in
Batı Konferansı
Sacramento Kings (9) - Golden State Warriors (10)
New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)
New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)
Doğu Konferansı
Chicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)
Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)
Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)
Play-off
Batı Konferansı
Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
Los Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)
Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)
Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım
Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
Los Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)
Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)
Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım
Doğu Konferansı
Boston Celtics (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)
Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)
New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım
Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)
Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)
New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım