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Gaziantep'te şiddetli patlama sesi
Gaziantep'te şiddetli patlama sesi
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T01:42+0300
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türkiye
gaziantep
patlama
nizip
suriye
havan
havan mermisi
havan saldırısı
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde patlama sesinin duyulduğu aktarıldı.İHA'nın haberine göre, özellikle bölgedeki kırsal Gökçeli Mahallesi'nde yaşayanlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu. Sesin korku ve paniğe neden olduğu aktarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.İhbar üzerine sesin duyulduğu bölgelere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.Geniş çaplı soruşturma başlatıldıYaşadıkları korku ve paniği anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli kişiler, önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini belirterek, Suriye'ye yakın olduklarını ve oradan bir şey düşme ihtimalinin akıllarına geldiğini de ifade etti.Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/izmirdeki-patlama-sesleriyle-ilgili-valilikten-aciklama-1083032426.html
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gaziantep, patlama, nizip, suriye, havan, havan mermisi, havan saldırısı, havan mermisi
gaziantep, patlama, nizip, suriye, havan, havan mermisi, havan saldırısı, havan mermisi

Gaziantep'te şiddetli patlama sesi

01:42 26.04.2024 (güncellendi: 01:57 26.04.2024)
© İHA / BEYHAN SAĞLAM - HANİFİ GÜZEL-vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA / BEYHAN SAĞLAM - HANİFİ GÜZEL-
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde patlama sesinin duyulduğu aktarıldı.
İHA'nın haberine göre, özellikle bölgedeki kırsal Gökçeli Mahallesi'nde yaşayanlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu. Sesin korku ve paniğe neden olduğu aktarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine sesin duyulduğu bölgelere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Yaşadıkları korku ve paniği anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli kişiler, önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini belirterek, Suriye'ye yakın olduklarını ve oradan bir şey düşme ihtimalinin akıllarına geldiğini de ifade etti.
Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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