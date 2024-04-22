https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/izmirdeki-patlama-sesleriyle-ilgili-valilikten-aciklama-1083032426.html
İzmir'deki patlama sesleriyle ilgili valilikten açıklama
İzmir'deki patlama sesleriyle ilgili valilikten açıklama
Sputnik Türkiye
İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilik bir duyuru yaptı. İzmir Valiliği seslerin mühimmat imha çalışmasıyla ilgili olduğu... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T18:28+0300
2024-04-22T18:28+0300
2024-04-22T18:29+0300
izmir valiliği
türkiye
patlama
ses
mühimmat
urla
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İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada Urla'daki askeri bölgede miadı dolan mühimmatların kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında farklı ilçelerden patlama seslerinin duyulduğuna dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bisiklet-kullanmayi-ogrenen-cocuk-asiri-hizlandi-dukkan-camina-girdi-deprem-oluyor-sandik-1083024698.html
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izmir valiliği, patlama, ses, mühimmat, urla
izmir valiliği, patlama, ses, mühimmat, urla
İzmir'deki patlama sesleriyle ilgili valilikten açıklama
18:28 22.04.2024 (güncellendi: 18:29 22.04.2024)
İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilik bir duyuru yaptı. İzmir Valiliği seslerin mühimmat imha çalışmasıyla ilgili olduğu belirtildi.
İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada Urla'daki askeri bölgede miadı dolan mühimmatların kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında farklı ilçelerden patlama seslerinin duyulduğuna dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri, imha çalışmasından kaynaklanmakta olup imha süreci 10 gün kadar devam edecektir."