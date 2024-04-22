https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/izmirdeki-patlama-sesleriyle-ilgili-valilikten-aciklama-1083032426.html

İzmir'deki patlama sesleriyle ilgili valilikten açıklama

İzmir'deki patlama sesleriyle ilgili valilikten açıklama

Sputnik Türkiye

İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilik bir duyuru yaptı. İzmir Valiliği seslerin mühimmat imha çalışmasıyla ilgili olduğu... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T18:28+0300

2024-04-22T18:28+0300

2024-04-22T18:29+0300

izmir valiliği

türkiye

patlama

ses

mühimmat

urla

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İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada Urla'daki askeri bölgede miadı dolan mühimmatların kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında farklı ilçelerden patlama seslerinin duyulduğuna dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bisiklet-kullanmayi-ogrenen-cocuk-asiri-hizlandi-dukkan-camina-girdi-deprem-oluyor-sandik-1083024698.html

türkiye

urla

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izmir valiliği, patlama, ses, mühimmat, urla