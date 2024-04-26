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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/filistinli-bakan-al-awar-kudusun-islam-ve-hiristiyan-mirasini-korumak-icin-her-sey-yapacagiz-1083190850.html
Filistinli Bakan Al-Awar: Kudüs’ün İslam ve Hıristiyan mirasını korumak için her şeyi yapacağız
Filistinli Bakan Al-Awar: Kudüs’ün İslam ve Hıristiyan mirasını korumak için her şeyi yapacağız
Sputnik Türkiye
Filistin’in Kudüs işlerinden sorumlu Bakanı al-Awar, İsrail yönetiminin Filistinlileri Kudüs’ten sürme planını tutarlı bir şekilde uygulamaya devam ettiğini... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Filistin’in Kudüs işlerinden sorumlu Bakanı Eşref al-Awar, Sputnik’e açıklamasında, Devlet Başkan Mahmud Abbas’ın 28 Mart’ta onay verdiği Başbakan Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümetin önceliklerini anlattı.Kudüs’te İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerin aktif olarak devam ettiğini kaydeden al-Awar, şehir ve sakinlerinin yaşam koşullarının çok ağır olduğunu belirterek şunu dedi:'Gazze'de yaşananlar, dünyanın başka hiçbir yerinde yaşanmadı'Filistin halkının Gazze Şeridi’nde yaşadığını henüz dünyada başka hiçbir halkın yaşamadığını kaydeden al-Awar, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-abdnin-vetosu-filistinlilerin-iradesini-kirma-girisimidir-1082936378.html
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Filistinli Bakan Al-Awar: Kudüs’ün İslam ve Hıristiyan mirasını korumak için her şeyi yapacağız

17:12 26.04.2024 (güncellendi: 17:13 26.04.2024)
© AA / Mohammad HamadMescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA / Mohammad Hamad
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Filistin’in Kudüs işlerinden sorumlu Bakanı al-Awar, İsrail yönetiminin Filistinlileri Kudüs’ten sürme planını tutarlı bir şekilde uygulamaya devam ettiğini, ama Filistinlilerin her türlü zorluğa inatla göğüs gerdiğini belirtti.
Filistin’in Kudüs işlerinden sorumlu Bakanı Eşref al-Awar, Sputnik’e açıklamasında, Devlet Başkan Mahmud Abbas’ın 28 Mart’ta onay verdiği Başbakan Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümetin önceliklerini anlattı.
Kudüs’te İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerin aktif olarak devam ettiğini kaydeden al-Awar, şehir ve sakinlerinin yaşam koşullarının çok ağır olduğunu belirterek şunu dedi:

“Kuşatma, tehditler, cinayetler, Filistinlilere ait evleri yıkma, Filistinlileri sınır dışı etme ve şehirdeki Yahudi mahalleleri genişletme yaygın uygulamalar haline geldi. İsrail hükümeti tutarlı bir şekilde Filistinlileri şehirden sürme planını uygulamaya devam ediyor. Ama Filistinliler her türlü zorluğa inatla göğüs geriyor. Bakanlığımız da onlara her konuda yardımcı olacak. Kentin mirasını, İslam ve Hıristiyan türbelerini korumak için her türlü çabayı göstereceğiz.”

'Gazze'de yaşananlar, dünyanın başka hiçbir yerinde yaşanmadı'

Filistin halkının Gazze Şeridi’nde yaşadığını henüz dünyada başka hiçbir halkın yaşamadığını kaydeden al-Awar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cinayet, yıkım ve bombalama. İsrail, Gazze Şeridi’nde dünyanın şu ana kadar tanık olduğu ve gördüğü en büyük insanlık suçlarını işliyor. Hükümetimiz, tüm bakanlıklarla koordineli olarak Gazze halkına yardım etmek için her türlü çabayı gösterecek. Zor şartlara rağmen her alanda reformlar gerçekleştirilecek.”

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
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