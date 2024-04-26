https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/filistinli-bakan-al-awar-kudusun-islam-ve-hiristiyan-mirasini-korumak-icin-her-sey-yapacagiz-1083190850.html

Filistinli Bakan Al-Awar: Kudüs’ün İslam ve Hıristiyan mirasını korumak için her şeyi yapacağız

Filistinli Bakan Al-Awar: Kudüs’ün İslam ve Hıristiyan mirasını korumak için her şeyi yapacağız

Sputnik Türkiye

Filistin’in Kudüs işlerinden sorumlu Bakanı al-Awar, İsrail yönetiminin Filistinlileri Kudüs’ten sürme planını tutarlı bir şekilde uygulamaya devam ettiğini... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T17:12+0300

2024-04-26T17:12+0300

2024-04-26T17:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

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israil-filistin sorunu

filistin sorunu

filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

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Filistin’in Kudüs işlerinden sorumlu Bakanı Eşref al-Awar, Sputnik’e açıklamasında, Devlet Başkan Mahmud Abbas’ın 28 Mart’ta onay verdiği Başbakan Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümetin önceliklerini anlattı.Kudüs’te İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerin aktif olarak devam ettiğini kaydeden al-Awar, şehir ve sakinlerinin yaşam koşullarının çok ağır olduğunu belirterek şunu dedi:'Gazze'de yaşananlar, dünyanın başka hiçbir yerinde yaşanmadı'Filistin halkının Gazze Şeridi’nde yaşadığını henüz dünyada başka hiçbir halkın yaşamadığını kaydeden al-Awar, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-abdnin-vetosu-filistinlilerin-iradesini-kirma-girisimidir-1082936378.html

israil

filistin

filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

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