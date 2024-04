Filistinli Bakan Al-Awar: Kudüs’ün İslam ve Hıristiyan mirasını korumak için her şeyi yapacağız

“Kuşatma, tehditler, cinayetler, Filistinlilere ait evleri yıkma, Filistinlileri sınır dışı etme ve şehirdeki Yahudi mahalleleri genişletme yaygın uygulamalar haline geldi. İsrail hükümeti tutarlı bir şekilde Filistinlileri şehirden sürme planını uygulamaya devam ediyor. Ama Filistinliler her türlü zorluğa inatla göğüs geriyor. Bakanlığımız da onlara her konuda yardımcı olacak. Kentin mirasını, İslam ve Hıristiyan türbelerini korumak için her türlü çabayı göstereceğiz.”