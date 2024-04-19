https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-abdnin-vetosu-filistinlilerin-iradesini-kirma-girisimidir-1082936378.html
Rusya: ABD’nin vetosu Filistinlilerin iradesini kırma girişimidir
Rusya: ABD’nin vetosu Filistinlilerin iradesini kırma girişimidir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in BM’ye tam üyelik talep edilen karar tasarısını veto... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T11:32+0300
2024-04-19T11:32+0300
2024-04-19T11:32+0300
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filistin
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abd
israil
kudüs
vasiliy nebenzya
bmgk
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in BM’ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylandıktan sonra söz alarak, “ABD, İsrail’in Gazze sivillerine yönelik işlediği suçları, Batı Şeria ve Batı Kudüs’teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sonuna kadar görmezden gelmeye hazır. Amaç, Filistinlilerin iradesini kırmak, onları kayıtsız şartsız işgalci güce boyun eğmeye zorlamak, onları hizmetkar, ikinci sınıf vatandaş haline getirmek, hatta belki de ortadan kaldırarak vatanlarından sürmektir” dedi.Oylama sonuçlarının ABD’nin tecrit içinde olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Rus diplomat, “Filistinli sivillerin acısı dünya genelindeki milyonlarca kişinin kalplerinde ve ruhlarında yankılanıyor. Batı Kudüs’e silah sağlayan ülkelerde, bu sevkiyatların yasaklanması gerektiğini savunanların sesi giderek artıyor. Washington’un neredeyse tamamen tecrit kaldığı oylamanın sonuçları söze hacet bırakmıyor” yorumunda bulundu.ABD’nin tasarıyı veto etmesinin, tarihin amansız akışını durdurmaya yönelik başarısızlığa mahkum bir girişim olduğunu kaydeden Nebenzya, “Müttefiki İsrail’in en düşüncesiz eylemlerine yüz vermek ve adil çözüm bulmayı reddetmek, tüm bölgeyi yutabilecek savaş uçurumuna düşmeye devam etmek anlamına geliyor. Bu politika büyük bir güce yakışmaz. Tarih sizi affetmeyecek. ABD’yi sağduyunun sesini dinlemeye ve kararlarının sonuçlarını düşünmeye çağırıyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-bm-guvenlik-konseyinde-filistinin-bmye-tam-uyeligi-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1082926202.html
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filistin, rusya, abd, israil, kudüs, vasiliy nebenzya, bmgk, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
filistin, rusya, abd, israil, kudüs, vasiliy nebenzya, bmgk, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Rusya: ABD’nin vetosu Filistinlilerin iradesini kırma girişimidir
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in BM’ye tam üyelik talep edilen karar tasarısını veto ederek Filistinlilerin iradesini kırmak ve İsrail’e boyun eğdirmek istediğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in BM’ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylandıktan sonra söz alarak, “ABD, İsrail’in Gazze sivillerine yönelik işlediği suçları, Batı Şeria ve Batı Kudüs’teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sonuna kadar görmezden gelmeye hazır. Amaç, Filistinlilerin iradesini kırmak, onları kayıtsız şartsız işgalci güce boyun eğmeye zorlamak, onları hizmetkar, ikinci sınıf vatandaş haline getirmek, hatta belki de ortadan kaldırarak vatanlarından sürmektir” dedi.
Oylama sonuçlarının ABD’nin tecrit içinde olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Rus diplomat, “Filistinli sivillerin acısı dünya genelindeki milyonlarca kişinin kalplerinde ve ruhlarında yankılanıyor. Batı Kudüs’e silah sağlayan ülkelerde, bu sevkiyatların yasaklanması gerektiğini savunanların sesi giderek artıyor. Washington’un neredeyse tamamen tecrit kaldığı oylamanın sonuçları söze hacet bırakmıyor” yorumunda bulundu.
ABD’nin tasarıyı veto etmesinin, tarihin amansız akışını durdurmaya yönelik başarısızlığa mahkum bir girişim olduğunu kaydeden Nebenzya, “Müttefiki İsrail’in en düşüncesiz eylemlerine yüz vermek ve adil çözüm bulmayı reddetmek, tüm bölgeyi yutabilecek savaş uçurumuna düşmeye devam etmek anlamına geliyor. Bu politika büyük bir güce yakışmaz. Tarih sizi affetmeyecek. ABD’yi sağduyunun sesini dinlemeye ve kararlarının sonuçlarını düşünmeye çağırıyoruz” diye ekledi.