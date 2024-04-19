https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-abdnin-vetosu-filistinlilerin-iradesini-kirma-girisimidir-1082936378.html

Rusya: ABD’nin vetosu Filistinlilerin iradesini kırma girişimidir

Rusya: ABD’nin vetosu Filistinlilerin iradesini kırma girişimidir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in BM’ye tam üyelik talep edilen karar tasarısını veto... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T11:32+0300

2024-04-19T11:32+0300

2024-04-19T11:32+0300

dünya

filistin

rusya

abd

israil

kudüs

vasiliy nebenzya

bmgk

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in BM’ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylandıktan sonra söz alarak, “ABD, İsrail’in Gazze sivillerine yönelik işlediği suçları, Batı Şeria ve Batı Kudüs’teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sonuna kadar görmezden gelmeye hazır. Amaç, Filistinlilerin iradesini kırmak, onları kayıtsız şartsız işgalci güce boyun eğmeye zorlamak, onları hizmetkar, ikinci sınıf vatandaş haline getirmek, hatta belki de ortadan kaldırarak vatanlarından sürmektir” dedi.Oylama sonuçlarının ABD’nin tecrit içinde olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Rus diplomat, “Filistinli sivillerin acısı dünya genelindeki milyonlarca kişinin kalplerinde ve ruhlarında yankılanıyor. Batı Kudüs’e silah sağlayan ülkelerde, bu sevkiyatların yasaklanması gerektiğini savunanların sesi giderek artıyor. Washington’un neredeyse tamamen tecrit kaldığı oylamanın sonuçları söze hacet bırakmıyor” yorumunda bulundu.ABD’nin tasarıyı veto etmesinin, tarihin amansız akışını durdurmaya yönelik başarısızlığa mahkum bir girişim olduğunu kaydeden Nebenzya, “Müttefiki İsrail’in en düşüncesiz eylemlerine yüz vermek ve adil çözüm bulmayı reddetmek, tüm bölgeyi yutabilecek savaş uçurumuna düşmeye devam etmek anlamına geliyor. Bu politika büyük bir güce yakışmaz. Tarih sizi affetmeyecek. ABD’yi sağduyunun sesini dinlemeye ve kararlarının sonuçlarını düşünmeye çağırıyoruz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-bm-guvenlik-konseyinde-filistinin-bmye-tam-uyeligi-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1082926202.html

filistin

rusya

israil

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filistin, rusya, abd, israil, kudüs, vasiliy nebenzya, bmgk, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)