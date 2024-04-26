https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceliden-cumhurbaskani-erdoganin-abd-ziyaretine-iliskin-aciklama-1083198406.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini belirterek, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T23:21+0300

2024-04-26T23:21+0300

2024-04-26T23:26+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini bildirdi.Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan