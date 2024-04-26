https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceliden-cumhurbaskani-erdoganin-abd-ziyaretine-iliskin-aciklama-1083198406.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini belirterek, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T23:21+0300
2024-04-26T23:21+0300
2024-04-26T23:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini bildirdi.Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.
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recep tayyip erdoğan
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama
23:21 26.04.2024 (güncellendi: 23:26 26.04.2024)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini belirterek, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.