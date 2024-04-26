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ABD basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
ABD basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Bloomberg tarafından öne sürülen iddiada talebin Türkiye'den... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T19:25+0300
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Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği belirtildi.Türkiye'nin ziyareti erteleme kararı aldığını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, ertelemenin sadece Erdoğan'ın programındaki bir değişiklikle ilgili olduğunu söyledi. Üst düzey yetkili, Türkiye ve ABD'nin Erdoğan'ın ziyareti için yeni bir tarih üzerinde görüşeceklerini belirterek Türk tarafının ziyaretten vazgeçtiğini ancak Erdoğan'ın daha sonra uygun bir zamanda gelmek isteyebileceğini doğruladı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını vermişti.
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bloomberg, abd, joe biden, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, erteleme
bloomberg, abd, joe biden, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, erteleme

ABD basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

19:25 26.04.2024
© AA / Bünyamin ÇelikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA / Bünyamin Çelik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Bloomberg tarafından öne sürülen iddiada talebin Türkiye'den geldiği belirtildi.
Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği belirtildi.
Türkiye'nin ziyareti erteleme kararı aldığını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, ertelemenin sadece Erdoğan'ın programındaki bir değişiklikle ilgili olduğunu söyledi.
Üst düzey yetkili, Türkiye ve ABD'nin Erdoğan'ın ziyareti için yeni bir tarih üzerinde görüşeceklerini belirterek Türk tarafının ziyaretten vazgeçtiğini ancak Erdoğan'ın daha sonra uygun bir zamanda gelmek isteyebileceğini doğruladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
DÜNYA
Beyaz Saray: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok
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