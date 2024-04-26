https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/abd-basini-cumhurbaskani-erdoganin-abd-ziyareti-ertelendi-1083194208.html

ABD basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

ABD basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Bloomberg tarafından öne sürülen iddiada talebin Türkiye'den... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T19:25+0300

2024-04-26T19:25+0300

2024-04-26T19:25+0300

dünya

bloomberg

abd

joe biden

türkiye

recep tayyip erdoğan

ziyaret

erteleme

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Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği belirtildi.Türkiye'nin ziyareti erteleme kararı aldığını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, ertelemenin sadece Erdoğan'ın programındaki bir değişiklikle ilgili olduğunu söyledi. Üst düzey yetkili, Türkiye ve ABD'nin Erdoğan'ın ziyareti için yeni bir tarih üzerinde görüşeceklerini belirterek Türk tarafının ziyaretten vazgeçtiğini ancak Erdoğan'ın daha sonra uygun bir zamanda gelmek isteyebileceğini doğruladı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/beyaz-saray-cumhurbaskani-erdoganin-ziyaretine-iliskin-programlanmis-bir-sey-yok-1083164460.html

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bloomberg, abd, joe biden, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, erteleme