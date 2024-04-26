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Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
Sputnik Türkiye
Yerel seçimler sonrasında kabinede revizyon olacağı yönündeki iddia gündemden düşmüyor. Yaptığı açıklamalarla sessizliğini bozan eski İçişleri Bakanı Süleyman... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T06:47+0300
2024-04-26T06:47+0300
süleyman soylu
politika
kabine
iddia
recep tayyip erdoğan
görev
geri dönüş
geri dönme
ak parti
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun bir süre sonra yaptığı açıklamayla sessizliğini bozmuştu. Soylu, "Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞlı terör örgütü mensubunu yakaladık" demişti.Yerel seçimler sonrasında kabinede değişiklik iddiası gündem olurken Süleyman Soylu'nun da geri döneceği gündem olmuştu. Soylu, bu iddiayla ilgili olarak Sözcü'den Can Bursalı'ya açıklama yaptı.Soylu, "Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor..." sorusuna "Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil" yanıtını verdi.İşte Soylu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-simsek-turkiye-sahalara-dondu-1083167156.html
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süleyman soylu, kabine, iddia, recep tayyip erdoğan, görev, geri dönüş, geri dönme, ak parti
süleyman soylu, kabine, iddia, recep tayyip erdoğan, görev, geri dönüş, geri dönme, ak parti

Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

06:47 26.04.2024
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Yerel seçimler sonrasında kabinede revizyon olacağı yönündeki iddia gündemden düşmüyor. Yaptığı açıklamalarla sessizliğini bozan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kabine veya üst düzey bir göreve getirileceği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun bir süre sonra yaptığı açıklamayla sessizliğini bozmuştu. Soylu, "Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞlı terör örgütü mensubunu yakaladık" demişti.
Yerel seçimler sonrasında kabinede değişiklik iddiası gündem olurken Süleyman Soylu'nun da geri döneceği gündem olmuştu. Soylu, bu iddiayla ilgili olarak Sözcü'den Can Bursalı'ya açıklama yaptı.
Soylu, "Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor..." sorusuna "Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil" yanıtını verdi.
İşte Soylu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:
Maalesef vurgusunu neden yaptınız?
Size yönelik söyledim. Görüşme için maalesef demek Cumhurbaşkanı nezdinde nezaketsizlik olur.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler mi doğru değil yoksa aktif göreve başlayacağınız iddiasını mı yalanlıyorsunuz?
Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.
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