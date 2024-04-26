https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/suleyman-soyludan-kabine-aciklamasi-geri-mi-donuyor-1083170328.html

Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Sputnik Türkiye

Yerel seçimler sonrasında kabinede revizyon olacağı yönündeki iddia gündemden düşmüyor. Yaptığı açıklamalarla sessizliğini bozan eski İçişleri Bakanı Süleyman... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T06:47+0300

2024-04-26T06:47+0300

2024-04-26T06:47+0300

süleyman soylu

politika

kabine

iddia

recep tayyip erdoğan

görev

geri dönüş

geri dönme

ak parti

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun bir süre sonra yaptığı açıklamayla sessizliğini bozmuştu. Soylu, "Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞlı terör örgütü mensubunu yakaladık" demişti.Yerel seçimler sonrasında kabinede değişiklik iddiası gündem olurken Süleyman Soylu'nun da geri döneceği gündem olmuştu. Soylu, bu iddiayla ilgili olarak Sözcü'den Can Bursalı'ya açıklama yaptı.Soylu, "Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor..." sorusuna "Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil" yanıtını verdi.İşte Soylu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-simsek-turkiye-sahalara-dondu-1083167156.html

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Sputnik Türkiye

süleyman soylu, kabine, iddia, recep tayyip erdoğan, görev, geri dönüş, geri dönme, ak parti