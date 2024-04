https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/aselsan-gok-kubbeyi-su-anda-tum-turkiye-sathina-yayiyoruz-1083134102.html

ASELSAN: Gök Kubbe'yi şu anda tüm Türkiye sathına yayıyoruz

ASELSAN: Gök Kubbe'yi şu anda tüm Türkiye sathına yayıyoruz

Sputnik Türkiye

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, SAHA MBA Üst Düzey Bürokrat ve Sektör Liderleri Eğitimi kapsamında Zoom programı aracılığıyla bir sunum yaparak ASELSAN’ın... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T09:51+0300

2024-04-25T09:51+0300

2024-04-25T09:51+0300

türkiye

aselsan

ahmet akyol

gök kubbe

savunma

savunma sistemleri

savunma sanayi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103278/02/1032780210_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f4402665f321d2a54b63d277193b12d8.jpg

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı sunumda şirkette yüzde 63’ü mühendis olmak üzere 10 bin 600 personelin çalıştığını belirterek personellerin yaş ortalamasının 34 olduğunu ve Avrupalı şirketlerde bu ortalamanın 50’leri bulduğunu dile getirdi.ASELSAN'da yüksek teknolojili ürünler ürettiklerini anlatan Akyol, Türkiye’nin kilogram başına ihracat miktarının 1.4 dolar olduğunu, savunma sanayi için bu sayının 58-60 dolara çıktığını, ASELSAN’ın ürettiği ürünlerin ise kilogram başına ihracat fiyatının 2000 dolarları bulduğunu vurguladı.'2018 sonrası 793 ürünü millileştirdik'ASELSAN’ın millileştirdiği ürünlerden de bahseden Akyol, 2018 sonrası 793 ürünü millileştirdiklerini, bu ürünlerden ülkenin elde edeceği potansiyel kazancın 1 milyar doları geçtiğini kaydetti. Şu an 258 üründe daha millileştirme faaliyetlerinin sürdüğünü belirten ASELSAN Genel Müdürü, artık transistör ve çip seviyesine kadar yerli ve milli çözümler üretebildiklerini söyledi.Savunma Sistemleri, Radar-Elektronik Harp, Mikroelektronik Güdüm gibi çeşitli faaliyet alanları olduğunu kaydeden Akyol, ürettikleri hava savunma sistemlerinin bu birimlerin her birinin katkısını barındırdığını söyledi. “Tarihte ilk hava savunma harbini kim yapmıştır?”sorarak konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Daha sonra modern hava savunma konsepti ve ASELSAN tarafından üretilen katmanlı hava savunma çözümleri hakkında bilgi veren Akyol, ‘Çok Alçak İrtifa’, ‘Alçak İrtifa’, ‘Orta İrtifa’ ve ‘Yüksek İrtifa’ hava savunma sistemlerini tanıttı. Akyol şu cümleleri kaydetti:'Gök Kubbe'yi şu anda tüm Türkiye sathına yayıyoruz'Sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Akyol, ASELSAN’ın geliştirdiği hava savunma sistemlerinin son dönemde çok konuşulan İsrail’in Demir Kubbesi ile boy ölçüşüp ölçüşemeyeceği konusunda şunları söyledi:‘Bizim mühendislerimiz kaliteliler'Türkiye’nin savunma projelerini nasıl bu kadar hızlı hayata geçirebildiği yönündeki soruya da yanıt veren Akyol, "Türkiye birçok savunma sistemini kısa sürede yapıyor. Bunun üç sebebi var. Birincisi; sahada aktif bir ordumuz var. Bu bizi devamlı diri tutuyor. Devamlı bir ihtiyaç var ve bizimle sürekli temas halindeler. İkincisi; mühendislerimiz fedakarca çalışıyorlar. Avrupalı firmaları da biliyoruz, Amerika’yı biliyoruz, Uzak Doğu’yu, dünyanın farklı ülkelerini görüyoruz. Bizim mühendislerimiz kaliteliler. Dünyanın her yerinde aranan insanlar. Fedakarca ülkesine ve milletine bir ürünü, sistemi çıkartma gayretiyle çalışıyorlar. Üçüncüsü de net bir siyasi irade, devletin iradesi var. Hiçbir şekilde yabancıya karşı yalpalama olmuyor. Devletin en üst seviyesinden en altına kadar net bir duruş var. Herkes milli-yerli sistemin arkasında" cümlelerini dile getirdi.'3 bin 400 tedarikçimiz var'Bu alanın gelişmesi için, bu yıl ilk kez Teknofest’te hava savunma sistemi projelerinin de yarışma ayağına dahil edildiğini belirten Akyol, hassas üretimin geliştirilmesi ihtiyacına da dikkati çekerek mühendislik kapasitesindeki ihtiyaca yönelik sorusuna, “Sahaya çok ürün vermiş bir firmayız. Bir üs bölgesinde belki 20 tip ASELSAN ürünü görüyorum. Mühendislerimiz sahaya gitmediğinde anlamsız projeler olduğunu görüyorum. Üretimde kaliteli ve büyümeyi destekleyecek çalışmalar önemli bir eksiklik. Zorluk seviyesi yüksek üretimde, yeteri kadar üretici bulamıyoruz. 3 bin 400 tedarikçimiz var; adetin artmasındansa zorluk seviyesi yüksek üretimi artırmak ya da kaliteyi yükseltmek daha önemli. Mekanik üretimde belki 50 üretici var ama hassas mekanikte 2-3 üretici var” yanıtını verdi.'4 yıl bizi götürecek siparişimiz var'Başarılı ürünleri yapmak kadar satmayı da öğrenmek gerektiğine vurgu yapan Akyol şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/aselsan-genel-muduru-akyol-turkiye-dunyadaki-sayili-ulkelerden-biri-haline-gelecek-1083132679.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aselsan, aselsan genel müdürü ahmet akyol, aselsan gök kubbe