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Sanayicilerden çağrı: 'Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti'
Sanayicilerden çağrı: 'Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti'
Sputnik Türkiye
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, birçok sanayicinin yurt dışına çıkışta vize alamadığını belirterek, "Artık vize sorunumuz finansman sorununun... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T13:57+0300
2024-04-24T13:57+0300
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Ardıç, Odanın nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ara mallarındaki yüksek fiyat artışlarının üretimde aksamalara yol açtığını bildirdi.Reel sektörün yüksek faiz koşullarında krediye ulaşmada sorun yaşadığını dile getiren Ardıç, "Diğer taraftan ticari kredi kartı limitlerinin sınırlandırılması biz sanayicileri zor durumda bırakmıştır. Limitlerin yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi sanayicilerin nakit ihtiyacına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Vergi borçlarının ertelenmesi ya da taksitlendirilmesinin reel sektörün üretime devam edebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Ardıç, yaşadıkları vize sorununa da dikkati çekti.'Sanayicilerimiz sınırda bekletiliyor'Sanayicilerin vize kuyruklarında bekletildiğini ve birçoğunun yurt dışına çıkışta vize alamadığını söyleyen Ardıç, şöyle devam etti:Ardıç, özellikle doğrudan yabancı yatırımlar için güven tesisisin önem taşıdığına işaret ederek, mevcut politikanın eş güdümlü ve yapısal reformlarla da desteklenerek uygulanmasıyla Türkiye'ye dış sermaye girişlerinin hızlanacağını dile getirdi.Üniversite mezunu sayısının ve "mavi yakalı" işçi açığının hızla arttığını belirten Ardıç, istihdam politikasının buna göre şekillendirilmesini istedi.Ardıç, sağlıklı bir enflasyon patikasına girebilmek için kamu harcamalarının kısılması gerektiğini de ifade etti.'Ekonomik program 'çok yönlü' bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmeli'Odanın, Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için ilk adımı attığını söyleyen Ardıç, şunları kaydetti:Ardıç, Türkiye'nin tasarruf, bütçe ve dış ticaret açığı verdiğini belirterek, "Türkiye'nin ekonomik programı, mevcut ekonomik koşullar, uluslararası faktörler ve sosyal dinamikler ile birçok etkeni dikkate alarak çok yönlü bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmelidir. Ayrıca, bu programın uygulanması sürecinde katılımcı bir yaklaşım benimsenerek, farklı paydaşların görüşleri dikkate alınmalı ve ortak akılla toplumsal uzlaşı sağlanmalıdır." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/vize-serbestligi-kaldirilmisti-turkiye-20-nisandan-itibaren-tacikistanlilari-deport-edecek-1082545576.html
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vize, sanayi, savunma sanayi, schengen, türkiye

Sanayicilerden çağrı: 'Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti'

13:57 24.04.2024
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Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, birçok sanayicinin yurt dışına çıkışta vize alamadığını belirterek, "Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti. Gerekirse teminat mektubu verelim, devlet garantörlük yapsın, gerekli girişimlerde bulunularak artık bu sorun nihayetlensin." dedi.
Ardıç, Odanın nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ara mallarındaki yüksek fiyat artışlarının üretimde aksamalara yol açtığını bildirdi.
Reel sektörün yüksek faiz koşullarında krediye ulaşmada sorun yaşadığını dile getiren Ardıç, "Diğer taraftan ticari kredi kartı limitlerinin sınırlandırılması biz sanayicileri zor durumda bırakmıştır. Limitlerin yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi sanayicilerin nakit ihtiyacına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Vergi borçlarının ertelenmesi ya da taksitlendirilmesinin reel sektörün üretime devam edebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Ardıç, yaşadıkları vize sorununa da dikkati çekti.
'Sanayicilerimiz sınırda bekletiliyor'
Sanayicilerin vize kuyruklarında bekletildiğini ve birçoğunun yurt dışına çıkışta vize alamadığını söyleyen Ardıç, şöyle devam etti:
"Malların serbest dolaşımı için karşılıklı imza atıyoruz, mallarımızı serbest dolaştırıyoruz ancak bunları üreten sanayicilerimiz sınırda bekletiliyor. Bu uygulama, biz sanayiciler için 'tarife dışı engel' halini almıştır. Orta Vadeli Program'da 2026 yılı için 305 milyar dolar ihracat hedefi ortaya konuldu. Bizler yeni pazarlara açılamazken, fuarlarda ürünleri sergileyip pazarlayamazken bu hedefe nasıl ulaşılması bekleniyor. Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti. Gerekirse teminat mektubu verelim, devlet garantörlük yapsın, gerekli girişimlerde bulunularak artık bu sorun nihayetlensin."
Ardıç, özellikle doğrudan yabancı yatırımlar için güven tesisisin önem taşıdığına işaret ederek, mevcut politikanın eş güdümlü ve yapısal reformlarla da desteklenerek uygulanmasıyla Türkiye'ye dış sermaye girişlerinin hızlanacağını dile getirdi.
Üniversite mezunu sayısının ve "mavi yakalı" işçi açığının hızla arttığını belirten Ardıç, istihdam politikasının buna göre şekillendirilmesini istedi.
Ardıç, sağlıklı bir enflasyon patikasına girebilmek için kamu harcamalarının kısılması gerektiğini de ifade etti.

'Ekonomik program 'çok yönlü' bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmeli'

Odanın, Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için ilk adımı attığını söyleyen Ardıç, şunları kaydetti:
"Ülkemizin ihracat katma değerini artıracak vizyon projesi 'ASO Ankara Teknoloji Üssü' için harekete geçtik, Temelli Sanayi Havzası'nda 1,2 milyon metrekare alanda kurulması planlanan üs, sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek. Burada AR-GE ve inovasyon süreçleri direkt üretime yönelik yapılacak. Türkiye'nin en büyük teknoloji üssüyle ülkemizin yüksek katma değerli bir ekonomiye kavuşması için gerekli dönüşümün hızlanacağına inanıyor ve heyecanlanıyorum."
Ardıç, Türkiye'nin tasarruf, bütçe ve dış ticaret açığı verdiğini belirterek, "Türkiye'nin ekonomik programı, mevcut ekonomik koşullar, uluslararası faktörler ve sosyal dinamikler ile birçok etkeni dikkate alarak çok yönlü bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmelidir. Ayrıca, bu programın uygulanması sürecinde katılımcı bir yaklaşım benimsenerek, farklı paydaşların görüşleri dikkate alınmalı ve ortak akılla toplumsal uzlaşı sağlanmalıdır." dedi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
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Türkiye, 20 Nisan'dan itibaren Tacikistan uyruklu kişilere vize serbestliğini kaldırdığını duyurdu
7 Nisan, 13:07
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