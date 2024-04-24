https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/sanayicilerden-cagri-artik-vize-sorunumuz-finansman-sorununun-cok-daha-onune-gecti-1083104903.html

Sanayicilerden çağrı: 'Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti'

Sanayicilerden çağrı: 'Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti'

Sputnik Türkiye

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, birçok sanayicinin yurt dışına çıkışta vize alamadığını belirterek, "Artık vize sorunumuz finansman sorununun... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T13:57+0300

2024-04-24T13:57+0300

2024-04-24T13:57+0300

türkiye

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Ardıç, Odanın nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ara mallarındaki yüksek fiyat artışlarının üretimde aksamalara yol açtığını bildirdi.Reel sektörün yüksek faiz koşullarında krediye ulaşmada sorun yaşadığını dile getiren Ardıç, "Diğer taraftan ticari kredi kartı limitlerinin sınırlandırılması biz sanayicileri zor durumda bırakmıştır. Limitlerin yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi sanayicilerin nakit ihtiyacına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Vergi borçlarının ertelenmesi ya da taksitlendirilmesinin reel sektörün üretime devam edebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Ardıç, yaşadıkları vize sorununa da dikkati çekti.'Sanayicilerimiz sınırda bekletiliyor'Sanayicilerin vize kuyruklarında bekletildiğini ve birçoğunun yurt dışına çıkışta vize alamadığını söyleyen Ardıç, şöyle devam etti:Ardıç, özellikle doğrudan yabancı yatırımlar için güven tesisisin önem taşıdığına işaret ederek, mevcut politikanın eş güdümlü ve yapısal reformlarla da desteklenerek uygulanmasıyla Türkiye'ye dış sermaye girişlerinin hızlanacağını dile getirdi.Üniversite mezunu sayısının ve "mavi yakalı" işçi açığının hızla arttığını belirten Ardıç, istihdam politikasının buna göre şekillendirilmesini istedi.Ardıç, sağlıklı bir enflasyon patikasına girebilmek için kamu harcamalarının kısılması gerektiğini de ifade etti.'Ekonomik program 'çok yönlü' bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmeli'Odanın, Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için ilk adımı attığını söyleyen Ardıç, şunları kaydetti:Ardıç, Türkiye'nin tasarruf, bütçe ve dış ticaret açığı verdiğini belirterek, "Türkiye'nin ekonomik programı, mevcut ekonomik koşullar, uluslararası faktörler ve sosyal dinamikler ile birçok etkeni dikkate alarak çok yönlü bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmelidir. Ayrıca, bu programın uygulanması sürecinde katılımcı bir yaklaşım benimsenerek, farklı paydaşların görüşleri dikkate alınmalı ve ortak akılla toplumsal uzlaşı sağlanmalıdır." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/vize-serbestligi-kaldirilmisti-turkiye-20-nisandan-itibaren-tacikistanlilari-deport-edecek-1082545576.html

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