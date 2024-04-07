https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/vize-serbestligi-kaldirilmisti-turkiye-20-nisandan-itibaren-tacikistanlilari-deport-edecek-1082545576.html

Vize serbestliği kaldırılmıştı: Türkiye, 20 Nisan'dan itibaren Tacikistanlıları deport edecek

Vize serbestliği kaldırılmıştı: Türkiye, 20 Nisan'dan itibaren Tacikistanlıları deport edecek

Sputnik Türkiye

Moskova'da yaşanan terör saldırısı ardından teröristlerin Tacikistan uyruklu olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye de yakın zamanda Tacikistan'a vize serbestliğini... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T13:07+0300

2024-04-07T13:07+0300

2024-04-07T13:07+0300

türkiye

tacikistan

türkiye

içişleri bakanlığı

sınır dışı

mülteci

mülteci krizi

mülteci anlaşması

mülteci sorunu

mülteci kampı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/13/1049049164_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_09536765ae8c6d26347f02fe0ffa8666.jpg

Moskova'da terör saldırısını gerçekleştiren Tacikistan uyruklu kişiler ardından Türkiye de Tacikistan ile vize serbestliğini kaldırdığını duyurdu. Sputnik'e konuşan Türk diplomatik kaynakları, Türk yetkililerin 20 Nisan'dan itibaren ülkeden ayrılmayan Tacik uyruklu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceğini Tacikistan yetkililerine ilettiğini belirtti. Türk yetkili, "Tacikistanlı yetkililere 6 Nisan'da diplomatik kanallardan resmi olarak 20 Nisan'dan itibaren Tacik vatandaşlarına vize serbestliğini durdurduğumuzu ilettik" dedi. 2021'den itibaren Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girip 90 gün boyunca kalabiliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/tacikistan-disisleri-turk-vatandaslarina-vize-zorunlulugu-getirilebilir-1082531313.html

türkiye

tacikistan

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tacikistan, türkiye, içişleri bakanlığı, sınır dışı, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, mülteci sorunu, mülteci kampı, terörist, terörist gruplar, moskova, terör saldırısı, rusya, rusya savunma bakanlığı