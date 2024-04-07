https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/vize-serbestligi-kaldirilmisti-turkiye-20-nisandan-itibaren-tacikistanlilari-deport-edecek-1082545576.html
Vize serbestliği kaldırılmıştı: Türkiye, 20 Nisan'dan itibaren Tacikistanlıları deport edecek
Vize serbestliği kaldırılmıştı: Türkiye, 20 Nisan'dan itibaren Tacikistanlıları deport edecek
Sputnik Türkiye
Moskova'da yaşanan terör saldırısı ardından teröristlerin Tacikistan uyruklu olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye de yakın zamanda Tacikistan'a vize serbestliğini... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T13:07+0300
2024-04-07T13:07+0300
2024-04-07T13:07+0300
türkiye
tacikistan
türkiye
içişleri bakanlığı
sınır dışı
mülteci
mülteci krizi
mülteci anlaşması
mülteci sorunu
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Moskova'da terör saldırısını gerçekleştiren Tacikistan uyruklu kişiler ardından Türkiye de Tacikistan ile vize serbestliğini kaldırdığını duyurdu. Sputnik'e konuşan Türk diplomatik kaynakları, Türk yetkililerin 20 Nisan'dan itibaren ülkeden ayrılmayan Tacik uyruklu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceğini Tacikistan yetkililerine ilettiğini belirtti. Türk yetkili, "Tacikistanlı yetkililere 6 Nisan'da diplomatik kanallardan resmi olarak 20 Nisan'dan itibaren Tacik vatandaşlarına vize serbestliğini durdurduğumuzu ilettik" dedi. 2021'den itibaren Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girip 90 gün boyunca kalabiliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/tacikistan-disisleri-turk-vatandaslarina-vize-zorunlulugu-getirilebilir-1082531313.html
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tacikistan, türkiye, içişleri bakanlığı, sınır dışı, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, mülteci sorunu, mülteci kampı, terörist, terörist gruplar, moskova, terör saldırısı, rusya, rusya savunma bakanlığı
Vize serbestliği kaldırılmıştı: Türkiye, 20 Nisan'dan itibaren Tacikistanlıları deport edecek
Moskova'da yaşanan terör saldırısı ardından teröristlerin Tacikistan uyruklu olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye de yakın zamanda Tacikistan'a vize serbestliğini kaldırdığını duyurdu.
Moskova'da terör saldırısını gerçekleştiren Tacikistan uyruklu kişiler ardından Türkiye de Tacikistan ile vize serbestliğini kaldırdığını duyurdu. Sputnik'e konuşan Türk diplomatik kaynakları, Türk yetkililerin 20 Nisan'dan itibaren ülkeden ayrılmayan Tacik uyruklu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceğini Tacikistan yetkililerine ilettiğini belirtti.
Türk yetkili, "Tacikistanlı yetkililere 6 Nisan'da diplomatik kanallardan resmi olarak 20 Nisan'dan itibaren Tacik vatandaşlarına vize serbestliğini durdurduğumuzu ilettik" dedi.
2021'den itibaren Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girip 90 gün boyunca kalabiliyordu.